2020 Dakar Rallisi başlıyor!
2020 Dakar Rallisi 5 Ocak itibariyle başlayacak ve gözler hiç şüphesiz Fernando Alonso'nun üzerinde olacak.
Dünyanın en zorlu rallisi olarak kabul gören 2020 Dakar Rallisi bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacak ve rallinin başlangıç noktası Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde olacak.
Ralli'nin ilk etabı 5 Ocak Pazar günü TSİ 09:03'te koşulacak ve böylelikle 12 etaplık büyük mücadele start alacak.
Her zaman olduğu gibi, her gün sadece bir etap koşulacak ve altıncı etabın ardından sürücülere ve takımlara dinlenmeleri için bir gün verilecek.
2020 Dakar Rallisi 17 Ocak Cuma günü sona erecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dakar, 4 Ocak’taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV’den Türkçe altyazılı şekilde yayınlanacak.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu yıl 42. kez düzenleniyor. Yarışmacılar Dakar Rallisi’nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek.
Gözler bu yıl ilk kez Dakar'a katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun üzerinde olacak. İspanyol pilot, Toyota ile Dakar'a katılacak ve şimdiye kadar oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirmiş durumda.
Ayrıca Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz'ın zafer için yine kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.
Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb ise bu yıl Dakar'da yer almayacak.
2020 Dakar Rallisi başlangıç saatleri:
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
5 Ocak Pazar
|
09:03
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
6 Ocak Pazartesi
|
05:00
|Etap 3: Neom - Neom
|
7 Ocak Salı
|
06:00
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
8 Ocak Çarşamba
|
06:30
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
9 Ocak Perşembe
|
06:15
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
10 Ocak Cuma
|
06:00
|Riyadh dinlenme günü
|
11 Ocak Cumartesi
|
06:00
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
12 Ocak Pazar
|
06:00
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
13 Ocak Pazartesi
|
06:00
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
14 Ocak Salı
|
06:00
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
15 Ocak Çarşamba
|
06:00
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
16 Ocak Perşembe
|
06:00
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
17 Ocak Cuma
|
06:00
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Editör
|Kemal Şengül
2020 Dakar Rallisi başlıyor!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
|
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