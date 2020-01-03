2020 Dakar Rallisi başlıyor!

Dünyanın en zorlu rallisi olarak kabul gören 2020 Dakar Rallisi bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacak ve rallinin başlangıç noktası Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde olacak.

Ralli'nin ilk etabı 5 Ocak Pazar günü TSİ 09:03'te koşulacak ve böylelikle 12 etaplık büyük mücadele start alacak.

Her zaman olduğu gibi, her gün sadece bir etap koşulacak ve altıncı etabın ardından sürücülere ve takımlara dinlenmeleri için bir gün verilecek.

2020 Dakar Rallisi 17 Ocak Cuma günü sona erecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dakar, 4 Ocak’taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV’den Türkçe altyazılı şekilde yayınlanacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu yıl 42. kez düzenleniyor. Yarışmacılar Dakar Rallisi’nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek.

Gözler bu yıl ilk kez Dakar'a katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun üzerinde olacak. İspanyol pilot, Toyota ile Dakar'a katılacak ve şimdiye kadar oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirmiş durumda.

Ayrıca Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz'ın zafer için yine kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.

Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb ise bu yıl Dakar'da yer almayacak.

2020 Dakar Rallisi başlangıç saatleri: