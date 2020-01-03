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2020 Dakar Rallisi başlıyor!

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2020 Dakar Rallisi başlıyor!
Ekleyen:
, Editör
3 Oca 2020 09:41

2020 Dakar Rallisi 5 Ocak itibariyle başlayacak ve gözler hiç şüphesiz Fernando Alonso'nun üzerinde olacak.

Dünyanın en zorlu rallisi olarak kabul gören 2020 Dakar Rallisi bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacak ve rallinin başlangıç noktası Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde olacak.

Ralli'nin ilk etabı 5 Ocak Pazar günü TSİ 09:03'te koşulacak ve böylelikle 12 etaplık büyük mücadele start alacak.

Her zaman olduğu gibi, her gün sadece bir etap koşulacak ve altıncı etabın ardından sürücülere ve takımlara dinlenmeleri için bir gün verilecek. 

2020 Dakar Rallisi 17 Ocak Cuma günü sona erecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dakar, 4 Ocak’taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV’den Türkçe altyazılı şekilde yayınlanacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu yıl 42. kez düzenleniyor. Yarışmacılar Dakar Rallisi’nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek.

Gözler bu yıl ilk kez Dakar'a katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun üzerinde olacak. İspanyol pilot, Toyota ile Dakar'a katılacak ve şimdiye kadar oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirmiş durumda.

Ayrıca Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz'ın zafer için yine kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.

Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb ise bu yıl Dakar'da yer almayacak.

2020 Dakar Rallisi başlangıç saatleri:

Etap 1: Jeddah - Al Wajh
5 Ocak Pazar
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
6 Ocak Pazartesi
05:00
Etap 3: Neom - Neom
7 Ocak Salı
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
8 Ocak Çarşamba
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
9 Ocak Perşembe
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
10 Ocak Cuma
06:00
Riyadh dinlenme günü
11 Ocak Cumartesi
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
12 Ocak Pazar
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
13 Ocak Pazartesi
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
14 Ocak Salı
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
15 Ocak Çarşamba
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
16 Ocak Perşembe
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
17 Ocak Cuma
06:00

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Editör Kemal Şengül

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Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh Başlangıç:
1 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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