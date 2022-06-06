Dakar Rallisi'ndeki etap sayısı 4 sene sonra yeniden 14'e yükseldi

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45. Dakar Rallisi, 31 Aralık'ta, Kızıldeniz kıyılarındaki kısa bir etap ile start alacak. Bu etabın sonuçları, yılın ilk gününde gerçekleştirilecek ilk etabın parkura çıkış sırasını belirleyecek.

İlk etabın ardından ralli doğuya yönelecek ve -maraton etabı da dahil olmak üzere- Suudi Arabistan'daki "Boş Mahalle" olarak bilinen Rubülhali çölünde üç etap gerçekleştirilecek.

Ralli, 15 Ocak'ta, ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek. Geleneksel dinlenme günü de dahil olmak üzere rallinin resmi takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.

Suudi Arabistan'ın bir ucundan diğer ucuna ilerleyecek iki haftalık rota hakkında da herhangi bir bilgi verilmedi, ancak ASO, rotanın yüzde 70'inin son iki yıla göre yeni olacağını söyledi.

Bir diğer önemli ayrıntı ise etap sayısı, Dakar 2018'den bu yana ilk kez 14 etaplı bir ralli düzenlemeye hazırlanıyor. O sene ralli, Peru, Arjantin ve Bolivya sınırlarında düzenlenmişti.

2019'da Şili'nin son dakika ralliye ev sahipliği yapmaktan vazgeçmesi ve diğer ülkelerin de rallinin bir parçası olmaya yanaşmaması üzerine, rallinin tamamı Peru'da düzenlenmiş ve etap sayısı 10'a düşürülmüştü.

2020'de Dakar Orta Doğu'ya taşındı ve etap sayısı da 12'ye yükseldi, ancak bu, Güney Amerika'daki rakiplerin alışık olduğundan daha azdı.

Pazar günkü duyuru ayrıca Dakar'ın art arda üçüncü yıl tamamen Suudi Arabistan topraklarında gerçekleşeceğini doğruladı. COVID-19 salgını gibi dış faktörler, ralliyi tekrar çok ülkeli bir etkinlik haline getirme isteklerine rağmen, Dakar'ın Suudi Arabistan ile sınırlı kalmasına sebebiyet verdi.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: A.S.O.

ASO ayrıca 2023 Dakar Rallisi için neredeyse tüm sınıflardaki sürücüleri etkileyecek birtakım kural değişikliklerini de duyurdu.

İlk olarak, 2023'ten itibaren motosiklet kategorisindeki tüm sürücülere dijital yol kitapçıkları verilecek. Otomobil ve kamyonet kategorisindeki isimler zaten bu kitapçıkları alıyorlardı.

ASO, otomobil kategorisinde, T1 ve T2 alt kategorilerindeki sürücüler için tarafsız bölümler olmayacağını, yani her iki etabın da gün boyunca ara vermeden devam edeceğini de belirtti.

Ayrıca belirli etaplarda iki farklı yerde farklı noktalar bulması gereken sürücülere navigasyon üstünden daha fazla odaklanılacak.

Son olarak otomobiller ve kamyonlar her etap için bir önceki günün genel sıralamasına göre ayrılacak, bu da bir önceki etabın sonuçlarına göre ayrılma geleneğinden uzaklaşıldığı anlamına geliyor.