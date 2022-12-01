Dakar Rallisi, 2023 rotasının detaylarını açıkladı

Haberi dinle

Dakar Rallisi, Körfez'deki diğer ülkelere yayılma girişimlerinin boşa çıkmasının ardından arka arkaya dördüncü kez Suudi Arabistan'da gerçekleşecek. Bununla birlikte, ralli bu yılki 12 etaba kıyasla 2023'te 14 etaba çıkacak; bu sebeple rota önemli ölçüde değiştirildi ve genişletildi.

Yarış, Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki özel bir Deniz Kampı'ndan başlayacak ve Yeni Yıl Arifesinde ralli için uygun başlangıç sırasını belirleyen kısa bir Prolog bölümü ile başlayacak.

Bundan sonra, yarışmacılar Kızıldeniz'den doğu kıyısına, 4.706 km'si özel etaplar şeklinde zamanlanmış olmak üzere toplam 8.549 km'lik bir mesafeyi kat edecekler.

Ralli 16 gün boyunca AlUla, Ha'il ve Riyad gibi büyük şehirleri gezecek ve 9 Ocak'ta 'ralli ortası dinlenme günü' olarak başkentte hizmet verilecek.

Etkinliğin ikinci yarısının büyük bir kısmı doğu kıyısında olacak ve Dammam şehri ile etkinlik 15 Ocak'ta sona erecek.

Yarışmacılar, zorlu iklimi ve arazisiyle bilinen ve kum çölü olarak adlandırılan Empty Quarter'da toplam dört gün geçirecekler.

Dakar Rallisi direktörü David Castera, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçilmiş medyaya, "Geçen yıllara göre biraz daha zorlaştırmak için çalıştığımız bir rota."

"1. hafta, şu ana kadar bildiğimiz Dakar gibi olacak: Kum tepeleri, kumlar, hız, teknik ve şu ana kadarkilerden daha fazla kilometre."

"2. haftada ise hızı tamamen değiştirdik. Kilometre cinsinden uzun etaplardan kilometre cinsinden kısa etaplara geçiyoruz, ancak birçok kum tepesi var ve bu; Dakar'ın konfigürasyonunu değiştirecek."

“Bir günde 200 km'den fazla alınacak yol var. Bu önemsiz görünebilir ancak bunlar saf kum tepeleri. İki hafta arasında ilk kez bu kadar farklı bir rota yaptık.” dedi.

Empty Quarter aynı zamanda Aşama 11 ve 12'yi kapsayan Maraton etaplarına da ev sahipliği yapacak ve burada destek ekiplerinden gelen dış yardım tamamen yasaklanacak. Bu da yarışmacıların araçlarının arızalanması durumunda tamamen kendilerine güvenmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Castera, "Hiçbir şey yok: Ne hayvan, ne insan, ne ayak izi. Tam bir boşluk."

"Bu nedenle ilginç, çünkü onlar gerçek kum tepeleri. Şimdiye kadar yaptığımız kumullar çok kapalı olmadığı için çok zor değildi, şimdi daha yüksek zorluk derecesine sahip olacağız.” dedi.

Dakar, etkinliğin başlaması için tüm kategorilerde toplam 365 aracın sıraya girmesini bekliyor. Araç bölümü, Toyota, Audi ve Prodrive tarafından yönetilen Bahreyn Raid Xtreme ekibinden katılımlarla yönetilecek.