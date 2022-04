M-Sport gözünü Dakar'a dikti

Haberi dinle

İngiltere merkezli WRC ekibi, Ford destekli ve şu anda da Ford Ranger T1+ araçlarını üreten ,ünlü Güney Afrikalı arazi rallisi aracı üreticisi NWM ile güçlerini birleştirdi.

Yeni kurulan ortaklıkla birlikte, M-Sport ve NWM kaynaklarını paylaşacak ve Ranger T1+'ın geliştirilmesi adına işbirliğinde bulunacak. Her iki takım da Ford ile 25 yıllık bir ilişkiye sahip.

M-Sport, şu anda Güney Afrika Kros Şampiyonasında yarışan Ranger için NWM'nin Avrupa merkezi ve küresel distribütörü olacak. Dakar Rallisi'ne giden yolun ilk adımı, M-Sport'un merkezinden yola çıkarak bir müşteri destek programı oluşturmak olarak belirlendi.

Müşteri desteğine ek olarak, M-Sport, NWM Ford Ranger T1+'ın geliştirilmesinde, herhangi bir müşteri programından geri bildirimler alarak ve testler yaparak da işbirliğine katkı sağlayacak

İlk NWM Ford Ranger T1+'ın Mayıs sonunda Avrupa'ya ulaşması bekleniyor. Araç, bundan kısa bir süre sonra test ve müşteri programı için hazır olacak.

Neil Woolridge Motorsport Ford Ranger by M-Sport Photo by: M-Sport

M-Sport, yaptığı duyuruda Dakar Rallisi'nde Ranger ile rekabet etme hedefine ulaşmak için kesin bir zaman çerçevesi belirtmezken ve etkinliği “uzun vadeli bir hedef” olarak nitelendirirken, “doğru altyapıyı geliştirmek de dahil olmak üzere yıllarca süren çalışma ve geliştirme sürecinin önlerinde olduğunu" da doğruladı.

Yakın zamanda oğlu ve M-Sport yöneticisi Matthew Wilson ile NWM merkezini ziyaret eden M-Sport genel müdürü Malcolm Wilson, “Ralli işinde yaklaşık 45 yılın ardından, arazi rallileri ve Dakar her zaman ilgimi çekmişken, bu benim için çok önemli ve heyecan verici bir ihtimal.”

“Yine de küçümsemediğim bir disiplin, bu disiplinin yılların tecrübe ve uzmanlığını gerektirdiğinin fazlasıyla farkındayım."

"M-Sport ve NWM'nin ortak bir vizyonu var, kendi takımlarımızın rakipsiz bir arazi rallisi takımı yaratmak adına birbirini tamamladığını düşünüyoruz."

"NWM Ranger'ın kesin bir potansiyeli var, çok sağlam bir temel üzerine inşa edildi, Matthew ziyaretimiz sırasında aracı test etti ve ilk deneyimi çok olumluydu."

"Zorluktan kaçan biri olmadığımı söylemek doğru olur, bu motor sporlarında sevdiğim bir şey. Oldukça prestijli Dakar Rallisi'nde mücadele etmek için yapacak işlerimiz olduğu bir sır değil. Bununla birlikte, M-Sport ve NWM'nin Ford Ranger T1+'ı yeni zirvelere taşıyacak araçlara ve bilgi birikimine sahip olduğundan eminim." dedi.

Neil Woolridge Motorsport Ford Ranger by M-Sport Photo by: M-Sport

NWM sahibi Neil Woolridge ise, "Bu, NWM için bir dönüm noktası ve kişisel olarak benim için gurur verici bir an. Malcolm her zaman uzaktan hayranlık beslediğim birisiydi ve M-Sport, çeşitli nedenlerle her zaman birlikte çalışmak istediğim bir oluşumdu."

"Ranger T1+'ımız, M-Sport'un yaratabileceğini ve güçlendirebileceğini kanıtladığı, birlikte güçlü bir müşteri programı geliştirmeyi dört gözle beklediğimiz bir araç." dedi.

M-Sport için bu son girişim, müşteri Rally2 ve Rally3 araçlarının üretimi ve geliştirilmesinin yanı sıra, Ford'un yarı fabrika destekli WRC aracının gelişiminden oluşan operasyonuna eklenecek.

Ayrıca takım, Ford CEO'su Jim Farley'in M-Sport'un genel merkezini ziyaret etmesinin hemen ardından gelen haberlerle Ford ile olan bağlarını daha da güçlendiriyor.