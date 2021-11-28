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Dakar, 2022 Suudi Arabistan rotasının ayrıntılarını açıkladı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Carlos Guil Iglesias
, Featured writer
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

ASO, 1-14 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek olan 44. Dakar Rallisi’nin tam rotasını açıkladı.

Dakar, 2022 Suudi Arabistan rotasının ayrıntılarını açıkladı

Önceki iki etkinlikte olduğu gibi 2022 Dakar Rallisi’nde de iki hafta boyunca toplam 12 etap gerçekleştirilecek ve Riyad’da bir dinlenme günü olacak.

Tüm ana kategorilerdeki katılımcılar bu periyotta 8375km yol kat edecek, bunun 4258km’si özel etaptan, kalan mesafe ise bağlantı bölgelerinden oluşacak.

Ralli, 1 Ocak’ta Cidde’deki 19km’lik kısa bir giriş bölümüyle başlayacak ve bu, ertesi günkü açılış etabındaki başlangıç sırasının belirlenmesine yardımcı olacak.

Sonrasında ralli, maraton etabının ilk bölümü için Al Artawiyah’a geçecek ve burada, katılımcıların takımlardan yardım almaları mümkün olmayacak.

Maraton etabının ikinci bölümünde katılımcılar, hem beşinci hem de altıncı etabın yapılacağı ve sonrasında dinlenme gününün gerçekleştirileceği Riyad’a gitmeden önce 554km’lik Al Qaisumah etabında mücadele edecekler.

Rallinin ikinci bölümünde, son gün Cidde’ye dönmeden önce Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir ve Bisha’dan geçilecek.

Dördüncü etap olan Al Qaisumah-Riyad, 465km ile rekabet mesafesi olarak en uzun etap olacak.

Motorsport İspanya’ya konuşan Dakar Rallisi direktörü David Castera, “Dengeli bir rota oluşturmaya çalıştım.”

“En karmaşık etabı en sona sakladım. 11. etap, kum tepeleriyle beraber bana göre en karmaşık olanı. Navigasyon, kilit nokta olacak.” dedi.

 

2022 Dakar Rallisi ayrıca ASO tarafından bu senenin başlarında duyurulan yeni FIA Dünya Cross Country Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı da olacak. Etkinlik ayrıca FIM’in uzun mesafe rallileri için eşdeğer olan serilerinde de yer alacak.

Sonuç olarak Dakar tarihinde ilk kez mekanik arıza ya da kaza nedeniyle ralliden çekilen katılımcıların, WRC’dekine benzer şekilde ertesi gün dönüş yapmalarına izin verilecek.

Ağır zaman cezaları, dönüş yapan sürücülerin galibiyet için savaşmasını engelleyecek. Ancak yine de etap galibiyetleri için savaşabilecekler ve dünya şampiyonası için puan kazanabilecekler.

Dakar’ın Suudi Arabistan ile yaptığı beş yıllık anlaşmada yer alan münhasırlık maddesi, sözleşmenin ilk yılında rallinin sadece Suudi Arabistan’da yapılmasını ve başka ülkelerin dahil olmamasını sağlıyordu.

Bu madde, sözleşmenin ilk yılının ardından sona erdi. Ancak ASO, koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere birçok sebepten dolayı ralliyi bu sene daha fazla ülkeye genişletemedi.

Castera bu yılki rotadan memnun olsa da, ASO’nun 2018’den sonra ilk kez Dakar’ı tekrar çok ülkeli bir etkinlik haline getirmek için çalıştığını söyledi.

#300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger

#300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger

Photo by: A.S.O.

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