Toyota sürücüsü Al Attiyah, 2022 Dakar Rallisi'nde zafere ulaşmak istiyor

Toyota GR DKR Hilux T1+ ile yarışan Katarlı sürücü, Dakar'ı hem 2020 hem de 2021 yıllarında ikinci sırada tamamlarken, özellikle geçen yıl Mini JCW araçlarıyla baş etmekte zorluk çekmişti.

Fakat organizatör ASO, 2022'de Dakar yönetmeliklerini yeniledi ve her tür araca eşit şartlar sağlamış durumda.

Araç kategorisi düzenlemeleri önemli ölçüde değişti, en iyi sürücüler için T1+ kategorisi oluşturuldu.

2021'de Endülüs, Fas, Abu Dhabi ve Ha'il'deki zaferleriyle, FIA Cross-Countries Rallies'te mutlu sona ulaşan Al-Attiyah, 2022 Dakar Rallisi'ne güçlü bir formla geliyor.

51 yaşındaki sürücü, 44. Dakar için beklentileri sorulduğunda, etkinliğin 2020'de Suudi Arabistan'a gelişinden bu yana ilk galibiyetini ve Toyota markası için ikinci zaferini elde etmek istediği konusunda netti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Şimdi Arabistan'daki bu üçüncü Dakar için burada olmaktan son derece mutluyuz."

“Bu yeni T1+ yönetmeliğinden de oldukça memnunum. Gerçekten Heyecan verici olacağını düşünüyorum. Hâlâ kimin en hızlı olacağını kimse bilmiyor çünkü artık buradaki tüm araçlar, T1+'lar yeni olacaklar."

"Umarım bu Dakar bizim lehimize olur çünkü şimdiye kadar Suudi Arabistan'da aldığımız iki podyumdan ve iki ikincilikten sonra, kazanma vaktinin geldiğini düşünüyorum."

“Fiziksel ve zihinsel olarak hazırım. T1+ aracıyla epey mesafe tamamladık. Benim görevim bu yarışı kazanmak."

“Kendimi her zaman favori olarak görüyorum. Gayet güçlüyüm ve zaten harika bir yıl geçirdik. Dakar'da ikinci olup, dört yarışı kazandıktan sonra şampiyonada zafere ulaştık. Yani bu, harika bir yıl."

Bahreyn Raid Xtreme sürücüsü Nani Roma, Al-Attiyah'ı 2022 Dakar için favori olarak görüyor ve Toyota Hilux ile yıl boyunca ne kadar yol kat ettiğine vurgu yapıyor.

Roma'nın Prodrive ekibi şimdiye kadar BRX1 modeliyle yalnızca tek bir yarış tamamladı. Diğer tarafta Audi de henüz kendisini kanıtlamamış olsan RS Q e-tron ile Dakar'a katılacak.

X-Raid Mini ekibi ise, yıldız pilotlar Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz'in Audi'ye geçmesinin ardından ciddi bir gerileme yaşadı.

Motorsport.com'a konuşan Roma, "Yıl içinde en çok yarışan ve diğerlerinden daha yüksek bir rekabet seviyesine sahip olan ismin Nasser olduğunu biliyoruz."

"En az yarışan biziz, sadece Baja Aragon'u yaptık. Nasser bu açıdan, genellikle hep olduğu gibi yine iyi ve rekabetçi olacak."

"Ancak teknik anlamda en belirsiz yıldayız ve her günü ayrı ayrı ele almamız gerekiyor." dedi.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah Fotoğraf: Red Bull Content Pool