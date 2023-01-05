Al-Attiyah, FIA'ya öfkeli: "Yarışı katlettiğiniz için teşekkürler!"
Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, FIA'nın hibrit araçlara ekstra güç sağlayan Performans Dengesi değişikliğini eleştirdi ve yönetim organını yarışı katletmekle suçladı.
Dakar Rallisi'nin beşinci etabından önce FIA, Audi'nin RS Q e-tron E2 modelinin de dahil olduğu ve hibrit araçları içinde bulunduran T1.U sınıfındaki araçlara yönelik bir Performans Dengesi değişikliğine gidildiğini duyurdu.
Bu değişiklikle birlikte Audi fazladan 8kW -yani yaklaşık 11 beygir- daha fazla güç kullanabilecek.
FIA tarafından yapılan açıklamada, "Dakar Rallisi 2023'ün ilk üç etabında T1.U ve T1+ kategorilerinde mücadele eden araçların veri analizinin ardından, Dünya Rally Raid Şampiyonası Komitesi, yönetmeliklerin V1 13.3 Maddesi uyarınca, T1.U araçlarının maksimum gücünü artırmaya karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
Kararı memnuniyetle karşılayan isimlerin başını ise bir kez daha Carlos Sainz çekti. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca FIA'nın Audi'yi olumsuz etkileyen kararlarına açık açık karşı çıkan Sainz'ın önemli bir zafer kazandığı söylenebilir.
Motorsport.com'a konuşan Sainz, "FIA verileri ölçebiliyor ve durumun ne olduğunu görebiliyor. Audi'nin ciddi avantaj sahibi olduğu düşünülüyordu, ancak o kadar da avantajlı olmadığı ortaya çıktı. Gerçeklere hoş geldiniz."
"Bir aracı neyin hızlandırdığını ölçmek için tüm verilere sahipler ve sanırım bize 8kW, yani 11 beygir gücü verirlerse, bir şeylerin eksik olduğunu görmüş olacaklar."
"Asla fazladan güç istemedim, tek istediğim araçların güç ve ağırlık açısından eşit olmaları." dedi.
#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz
Photo by: Red Bull Content Pool
Ralli lideri Al-Attiyah ise FIA'ya tepkiliydi. Katarlı sürücü, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak yönetim organını kayırmacılıkla suçladı.
FIA'nın açıklama metnini Instagram'dan paylaşan Al-Attiyah, "Ana rakibimize 11 beygir daha fazla vermek ne büyük sürpriz!!! Yarışı erkenden bitirdiğiniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.
Beşinci etap öncesi Al-Attiyah Dakar Rallisi liderliğini 18 dakikanın üzerine çıkarırken, Sainz felaket bir üçüncü etabın ardından 32 dakika 55 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
En iyi Audi ise 18 dakika 52 saniye geride ikincilik mücadelesi veren Stephane Peterhansel.
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