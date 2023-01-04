2023 Dakar Rallisi 4. etap: Heyecan dolu savaşı Loeb kazandı, Al-Attiyah farkı açıyor

Haberi dinle

Hayal kırıklığı yaratan iki günün ardından Sebastien Loeb (Prodrive) Çarşamba günü 2023 Dakar Rallisi'ne etkileyici bir geri dönüş yaptı.

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu, vatandaşı Stephane Peterhansel'e (Audi) karşı verdiği heyecan verici düellonun ardından dördüncü etabın galibi oldu.

Ha'il bölgesindeki kum tepelerinde geçen 435 kilometrelik etapta , Loeb ve Peterhansel başlangıçtan itibaren tempoyu belirleyen isimler oldular

Rallinin başlangıcında liderlik Stephane Peterhansel'in elindeydi ve etabın neredeyse 300 kilometresini lider götürdü ancak son 100 kilometreye girerken Loeb tempo artırdı ve liderliği Audi sürücüsünden aldı. Loeb bir ara farkı 1 dakikaya çıkardı ancak son anlara doğru fark tekrar kapanmaya başladı.

Loeb sonunda etabı lider tamamlasa da, Peterhansel 4 saat 11 dakika süren mücadeleyi Loeb'ün sadece 13 saniye ardında ikinci bitirdi.

Arkadaki üçüncülük mücadelesi de yakındı. İki Dakar efsanesinin düellosunda Carlos Sainz (Audi), Nasser Al-Attiyah'a (Toyota) karşı üstünlüğü az farkla elinde tuttu. İspanyol pilot 1 dakika 50 saniye geride üçüncü olurken, Al-Attiyah onu 16 saniye geriden takip etti.

Ancak Katarlı sürücü, en yakın rakibi ve Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi'nin bugünkü etabı geride tamamlaması nedeniyle, genel klasmanda farkı açtı.

Dördüncü etap sonrası Al-Attiyah 16 saat 34 dakika 13 saniye ile liderliğini sürdürürken, Al-Rajhi 18 dakia 18 saniye geride ikinci, Peterhansel ise 18 dakika 52 saniye geride üçüncü sırada.

Sainz 32 dakika 55 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Dördüncü etap sonucu:

01. Loeb/Lurquin (Prodrive) - 4:11:43 Saat

02. Peterhansel/Boulanger (Audi) +13 saniye

03. Sainz/Cruz (Audi) +1:50 dakika

04. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +2:06

05. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +7:04

06. Lategan/Cummings (Toyota) +7:23

07. Ekström/Bergkvist (Audi) +10:45

08. Moraes/Gottschalk (Toyota) +13:48

09. de Villiers/Murphy (Toyota) +16:11

10. Dumas/Delfino (Toyota) +32:22