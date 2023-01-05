2023 Dakar Rallisi, 5. Gün: Beveren kazandı, Howes genel klasman liderliğine yükseldi!

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Ha'il etabının ikinci döngüsü sabah erken saatlerde başladı. Yolu açan isim, dün 30. etap galibiyetini elde eden Joan Barreda oldu. Barreda'yı takım arkadaşı Pablo Quintanilla takip etti.

İlk kontrol noktasına gelindiğinde liderlik koltuğunda sürpriz bir isim vardı: Jose Ignacio Cornejo! Güne genel klasman 12.si olarak başlayan Correjo, henüz ilk kilometrelerden iyi bir tempo tutturdu ve birkaç kez geri düşse de son kontrol noktasına liderliğini koruyarak varmayı başardı.

Ancak etap galibiyeti son iki gündür kendini yavaştan göstermeye başlayan bir isme gitti: Adrian van Beveren! Dün doğum gününü kutlayan Beveren, doğum günü hediyesini bir sonraki gün etap galibiyetine ulaşarak aldı!

İkinci sıra Correjo'ya giderken, üçüncü sırada ise dün yaşadığı hayal kırıklığının ardından toparlanan ve geriden başlamasına rağmen henüz ilk kilometrelerde üçüncülüğe yükselen Klein yer aldı. Klein, etabın bir bölümünde liderliğe dahi yükseldi.

Dördüncü sırada ilk kez temiz bir gün geçiren Matthew Walkner, beşinci sırada ikinci kontrol noktasında liderliği alan ve bir süre süre lider gitmesine rağmen etabın ortalarına doğru biraz tempo kaybeden Toby Price, altıncı sırada ise rallinin belki de en istikrarlı ismi Skylar Howes yer aldı.

Güne genel klasman ikincisi olarak başlayan Howes, altıncılığa rağmen genel klasman lideri Daniel Sanders'ın yaşadığı sıkıntıların ardından liderliğe yükseldi!

Yedinci sıra liderliğe yükselme fırsatından faydalanamayan Kevin Benavides'e giderken, sekizinci sırada ilk 10 serisini sürdüren Lorenzo Santolino yer aldı.

İlk onu tamamlayan isimler ise Rui Gonçalves ve Pablo Quintanilla oldular. Dünün ikincisi Quintanilla, istikrarsız sonuçlarına bir diğerini ekledi.

Günün en büyük hayal kırıklıkları ise Daniel Sanders ve Joan Barreda oldu. Güne sekizinci sırada başlayan ve arka sıralarda yeterince tempo yakalayamayan Sanders, orta bölümden itibaren sürekli gerilediği etabı 21. sırada kapattı.

Lider başlamanın avantajını kullanamayan ve ilk kontrol noktasına 26. sırada ulaşan Barreda ise son 20 kilometrede kendini yerde bulmasına rağmen toparlandı ve 14. olmayı başardı.

#9 Bas World KTM Racing Team: Mason Klein Fotoğraf: KTM Images

Genel klasmanda durum ne?

Kötü bir gün geçiren Sanders liderliğe veda ettiği gibi sekizinciliğe kadar da geriledi! Yeni lider ise beşinci etabı sessiz sakin bir şekilde tamamlayan Howes.

İkinci sırada günü Howes'ın gerisinde bitirmesinin cezasını çeken Kevin Benavides, üçüncü sırada ise hasarı ciddi oranda azaltan ve mücadeleye dönen Mason Klein var.

Dördüncü sırada fırsat kollayan Toby Price, beşinci sırada günün galibi Adrian van Beveren, altıncı sırada ise ciddi fırsat tepen Joan Barreda yer alıyor.

Yedinci sıra Pablo Quintanilla'ya giderken, Sanders'ın arkasında ilk onu tamamlayan isimler Jose Ignacio Correjo ve Luciano Benavides.

İlk üç günün istikrarlı ismi Ross Branch ise 45. sıraya kadar geriledi.