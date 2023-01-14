2023 Dakar Rallisi, 13. etap: Kevin Benavides kazandı, Price son gün öncesi liderliği korudu

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İki gün boyunca ciddi çekişmelere sahne olan maraton etabı zafer şansı olan sürücü sayısını da üçe indirdi: Toby Price, Skyler Howes ve Kevin Benavides.

Maraton etabında yumuşak zemine ve çöl şartlarına tamamen alışan sürücüler bu kez ilk kilometrelerde vakit kaybını minimuma indirmeyi başardılar.

Yola ilk çıkan isim dünün lideri Jose Cornejo oldu, kendisi ilk kontrol noktasına varıldığında 24. sıradaydı. Dünün ikincisi Daniel Sanders ise 15. sıraya kadar gerilemişti.

İşleri normale çeviren isim, güne genel klasman lideri olarak başlayan Toby Price oldu, iki kez Dakar galibi ilk kontrol noktasına varıldığında 6. sıradaydı. Liderlik koltuğunda ise zaman zaman parlayan bir isim vardı: 15. başlayan Michael Docherty! Onu sırasıyla Luciano ve Kevin Benavides takip ettiler.

Kevin, 55. kilometrede kaza yapan Matthew Walkner'a yardım atmak amacıyla durdu ve tıbbi araç gelene kadar hareket etmeyerek büyük zaman kaybederek 54. sıraya kadar geriledi, bu sırada Docherty ve Luciano ilk ikideki yerlerini korumaktalardı.

Ancak son kontrol noktasının ardından inanılmaz bir olay gerçekleşti ve kısa sürede ciddi fark kapatan Kevin, önce Docherty'i, sonra da kardeşini geçerek liderliğe yükseldi!

Kalan kısa sürede de farkı açmayı başaran Kevin böylece 2023 Dakar Rallisi'nin ilk etap galibiyetine ulaşmayı başararak şanssızlıklar zincirini de kırdı!

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Fotoğraf: KTM Images

Son kontrol noktasına kadar lider giden Docherty ikinci, dünkü hayal kırıklığının ardından yükselmeyi başaran Luciano üçüncüydü. Onları aslında günü üçüncü bitiren ancak ceza alarak bir sıra gerileyen Adrian van Beveren takip etti.

Beşinci sırada genel klasman lideri Toby Price yer aldı. Kevin'a zaman kaybeden Price, rallinin son gününe sadece 12 saniye gibi küçük bir avantajla giriş yapacak.

Altıncı sırada zaman zaman ilk onda gördüğümüz Romain Dumontier, yedinci sırada ise kan kaybederek genel klasmanda üçüncülüğe gerileyen Howes yer aldı.

Yine de Howes için hiçbir şey bitmiş değil, nitekim kendisi lider Price'ın sadece 91 saniye gerisinde.

Genel klasmanda bir sıra gerileyen ve zaten azalan galibiyet şansını iyice kaybeden Pablo Quintanilla sekizinci, Tacha Schareina dokuzuncu olurken, ilk onu Ross Branch tamamladı.

Sanders 11. olurken, çok hızlı başladığı rallide her geçen gün biraz daha gerileyen Mason Klein ise etaba başlayamadı.

Mekanik bir arıza yaşadığı teyit edilen Klein, bitime kısa bir süre kala ralliden çekilmek zorunda kaldı.