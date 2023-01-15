2023 Dakar Rallisi: Motosiklet klasmanında şampiyon Kevin Benavides!

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Dakar Rallisi'nin son günü başlarken heyecan doruktaydı, nitekim lider Toby Price ile ikinci sıradaki takım arkadaşı Kevin Benavides arasındaki fark yalnızca 12 saniyeydi!

Bunun yanı sıra yaklaşık 90 saniye gerideki Husqvarna sürücüsü Skyler Howes da zayıf galibiyet umutlarını sürdürmekteydi.

Son etap, alıştığımız düzende değil, genel klasmanın tersine göre başlatıldı; bu da galibiyet adaylarını tertemiz bir yolun beklediği anlamına geliyordu.

33. kilometredeki ilk kontrol noktasına varıldığında yolun temiz olmasından faydalanan Benavides, 12 saniye farka liderdi, yani Price ile farkı eşitlemeyi başarmıştı! Howes ise 90 saniye daha kaybederek henüz ilk kilometrelerde galibiyet mücadelesinden koptu.

Tüm enerjisini son iki güne sakladığını gördüğümüz Benavides, 68. kilometredeki ikinci kontrol noktasına gelindiğinde Price'a 90 saniye fark atmıştı ve artık galibiyet için tek yapması gereken aynı tempoda bitişe gelmekti.

Etaba sondan ikinci sırada başlayan Benavides, bitiş çizgisine Price'ın 55 saniye önünde ulaştı, böylece hem etabı, hem de 2023 Dakar Rallisi'ni kazanmayı başardı!

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Fotoğraf: KTM Images

Etabı ikinci sırada tamamlayarak üçüncü Dakar galibiyetine veda eden Price, ralliyi de 43 saniye geride ikinci tamamlayarak hiç olmazsa podyuma çıktı. KTM bu sonuçla birlikte 1-2 yapmayı da başardı.

Podyumun son basamağında günü 3.5 dakika civarı bir zaman kaybederek tamamlayan Skyler Howes yer aldı. Etabı 5. sırada tamamlayan Howes, her şeye rağmen önümüzdeki senelerde ismini daha sık duyacağımız bir sürücü olarak kendini gösterdi diyebiliriz.

Hayal kırıklığı yaşayan üreticilerin başında hiç şüphesiz ki Honda gelmekteydi: Pablo Quintanilla dördüncü, Adrien van Beveren ise beşinci oldular. Sadece bir etap kazanabilen Honda, lider KTM'in neredeyse 20 dakika gerisinde kaldı.

Üç etap kazanarak kendini gösteren ancak istediği denli istikrar yakalayamadığı için podyum şansını kaçıran Luciano Benavides, abisinin 22 dakika gerisinde altıncı, ralliye hızlı başladıktan sonra sürekli gerileyen Daniel Sanders yedinci, ralliyi bir etap galibiyetiyle kapatan Jose Ignacio ise sekizinci oldular.

İlk onu tamamlayan isimlerse kendilerini birkaç kez gösterebilen Lorenzo Santolino ve Franco Caimi oldular.

İstikrar yakalamakta zorlansa da zaman zaman dişli bir rakip olduğunu gösteren Michael Docherty 16, yaşadığı sorunlar nedeniyle iki etap kazandığı bir Dakar'ı hayal kırıklığıyla kapatan Ross Branch 26. sırada yer aldı.

Beş önemli isimse ralli dışı kaldı: iki kez Dakar galibi Sam Sunderland, 2020 Dakar galibi Ricky Brabec, 2016 Dakar galibi Matthias Walkner, ilk galibiyetine bu yıl da ulaşamayan Joan Barreda ve tıpkı Howes gibi kendini göstermeyi başaran Mason Klein.

2023 Dakar Rallisi: 14. Etap sonuçları

01. Kevin Benavides (KTM) - 1:15:17

02. Daniel Sanders (GasGas) +0:35

03. Toby Price (KTM) +0:55

04. Pablo Quintanilla (Honda) +3:15

05. Skyler Howes (Husqvarna) +3:45

06. Sebastian Bühler (Hero) +4:14

07. Luciano Benavides (Husqvarna) +4:25

08. Adrien van Beveren (Honda) +4:51

09. Tosha Schareina (KTM) +5:47

10. Stefan Svitko (KTM) +6:33

2023 Dakar Rallisi: Nihai sonuçlar

01. Kevin Benavides (KTM) - 44:27:20

02. Toby Price (KTM) +0:43

03. Skyler Howes (Husqvarna) +5:04

04. Pablo Quintanilla (Honda) +19:02

05. Adrien van Beveren (Honda) +20:30

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +22:42

07. Daniel Sanders (GasGas) +22:57

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +51:21

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +1:17:53

10. Franco Caimi (Hero) +1:38:04