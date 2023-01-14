2023 Dakar Rallisi 13. etap: Loeb arka arkaya altıncı etap zaferiyle rekor kırdı

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Rallinin ilk günlerinde birden fazla lastik patlaması yaşayan ve genel klasmanda epey geriye düşen Bahrain Raid Xtreme sürücüsü, o zamandan beri dikkatini bireysel etap zaferlerine çevirdi ve arka arkaya zaferler aldı.

Loeb, Carlos Sainz'ın cezasının ardından zafere ulaştığı 8. etap da dahil olmak üzere gerçekleştirilen son altı etabın hepsini kazandı.

Bunlardan sonuncusu, bugün Shaybah ile Al-Hofuf arasındaki 154 km'lik özel etapta gerçekleşti.

Loeb, bugün gerçekleştirilen etaba ilk sıradan başladı ve ardına hiç bakmadı. Etabı 2 saat 26 dakika 17 saniyede tamamlayan Loeb, nispeten kısa bir etap olmasına rağmen en yakın rakibi Nasser Al-Attiyah'ın 5 dakika 28 saniye önünde galibiyete uzandı.

Loeb böylelikle Dakar tarihinde arka arkaya altı etap zafer elde eden ilk isim oldu.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: A.S.O.

Al-Attiyah aldığı cezanın ardından biraz vakit kaybetse de ikinci olmayı başardı ve şampiyonluğunun önündeki son engellerden birini daha aştı.

Mattias Ekstrom, ralliye devam eden tek Audi sürücüsü olarak 6 dakika 31 saniye geride üçüncü oldu.

Henk Lategan 9 dakika 27 saniye geride dördüncü, Yazeed Al Rajhi ise 10 dakika 56 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Al-Attiyah, genel klasmanda Loeb'ün 1 saat 21 dakika 42 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Moraes, Loeb'ü 1 yaklaşık 14 dakika geriden takip ederken, Giniel de Villiers de dördüncü sıradaki pozisyonunu koruyor. İlk beşi Lategan tamamlıyor.

13. etap sonucu:

01. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) - 2:26:17 saat

02. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +5:28 dakika

03. Ekström/Bergkvist (Audi) +6:31

04. Goczal/Mena (Can-Am) +8:56

05. Lategan/Cummings (Toyota) +9:27

06. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +10:56

07. Przygonski/Monleon (X-raid Mini JCW Plus) +11:31

08. Moraes/Gottschalk (Toyota) +12:07

09. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +12:56

10. Baciuska/Vidal Montijano (Can-Am) +13:15

13.etabın ardından genel klasman:

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 43:48:10 saat

02. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +1:21:42 saat

03. Moraes/Gottschalk (Toyota) +1:35:50

04. de Villiers/Murphy (Toyota) +2:30:44

05. Lategan/Cummings (Toyota) +2:38:20

06. Prokop/Chytka (Ford) +3:39:13

07. Yacopini/Oliveiras Carreras (Toyota) +4:25:42

08. Han/Li (Hanwei) +4:26:01

09. Serradori/Minaudier (Century) +4:28:31

10. Halpern/Graue (X-raid Mini JCW Plus) +4:46:26