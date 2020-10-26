Spa 24 Saat: Tandy'nin inanılmaz sürüşü sonrasında kazanan Porsche!

21. saatte koltuğu Bamber'dan alan Tandy, Alman takımın Porsche 911 GT3 R aracının tam performansını yakaladı ve GT World Challenge Europe Endurance Cup'ın çifte puan ayağında galibiyeti yakalamayı başardı.

Tandy, yarışın bitimine iki buçuk saat kala beşinci sırada yer alıyordu ve bu aralıkta Rowe aracını galibiyete taşıdı.

23. saatin sonunda kötüleşmeye başlayan koşullar sebebiyle yeni set Pirelli ıslak zemin lastiği alındıktan sonra Tandy, Alessandro Pier Guidi'nin sürdüğü AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo'yu geçti.

Saatin sonunda çıkan tam sarı bayraklar sırasında ise Tandy, pitlerde Patric Niederhauser'in Attempto Audi R8 LMS aracını geçmeyi başardı.

Tam sarı bayrak sonrasında çıkan güvenlik aracında pite girerek zaman kaybeden Sainteloc Audi pilotu Dorian Boccolacci'yi de geçmeyi başaran Tandy, bitime bir saat kala liderliğe yükseldi.

Fabrika Attempto Audi aracını Frederic Vervisch ve Mattia Drudi ile paylaşan Niederhauser'i son saatte çıkan güvenlik aracı periyotlarında iki kez geçmeyi başaran Tandy, son turda çıkan vites kutusu problemine rağmen Niederhauser'in dört saniye önünde yarışı kazanmayı başardı.

Yarış sonrasında konuşan Tandy şunları söyledi: "Neler olduğunu bilmiyorum, sanırım vites kutusu arızalandı veya pervane şaftı bozuldu - ancak araç yağ sızdırıyordu."

"Bir buçuk tur kala çok kötü bir ses gelmeye başladı. Sanırım bu, hayatımın en duygusal son stinti olabilir."

Podyumun son basamağı ise, yarış bitimine 10 dakika kala Eau Rouge'da Pier Guidi'ye atak yapan Matteo Cairoli'nin Sven Müller ve Christian Engelhart ile paylaştığı Dinamic Motorsport Porsche'ye gitti.

AF Corse Ferrari'yi James Calado ve Nicklas Nielsen ile paylaşan Pier Guidi ise yarış tamamlanmadan önce Patrick Pilet, Matt Campbell ve Mathieu Jaminet'in GPX Racing Porsche'sine geçilerek beşinci oldu.

Boccolacci'nin Markus Winkelhock ve Christopher Haase ile sürdüğü Sainteloc Audi altıncı olurken, en iyi Mercedes-AMG GT3 aracı Maro Engel, Luca Stolz ve Vincent Abril'in sürdüğü Haupt Racing Team oldu, bu üçlü ise yarışı yedinci sırada tamamladı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Frederic Makowiecki, Jorg Bergmeister ve Dennis Olsen'in Frikadelli Porsche'si; Renger van der Zande, Dane Cameron ve Mario Farnbacher'in JAS Honda'sı ve Jules Gounon, Maxime Soulet ve Jordan Pepper'ın K-PAX Bentley'i oldu.