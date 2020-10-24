İtalyan sürücü Cuma akşamı gerçekleştirilen Super Pole seansında Felipe Fraga ve Timur Boguslavskiy’le paylaştığı Mercedes-AMG GT3 aracıyla 2:32.166 süresiyle en üst sırayı doldurdu.

2 dakikalık aralıklarla açılış sıralama seansında ilk 20’yi oluşturan araçların çıktığı kuruyan pistte süreler git gide kısaldı. Tüm araçların ıslak zemin hamurlarıyla tur attığı seansta Marciello’yu takip eden 3 araç vardı fakat damalı bayrağı çıktığında süresi henüz geçilememişti.

Kelvin van der Linde WRT Audi R8 LMS aracıyla piste son çıkan oldu, kendisi Perşembe gününün açılış sıralama seansında Dries Vanthoor ve Christopher Mies beraberinde ortalama süreleriyle zirveye oturmuştu. Van der Linde her sürücüye izin verilen 2 turun ilkinde 2.32,386 süreyle turlarken ikincisinde Marciello’nun 0.1 saniye gerisinden gelerek pole pozisyonunu ona bıraktı.

Marciello: “Bizim için iyi bir sıralama seansıydı: açık tur benim işime fazlasıyla yaradı ama pole pozisyonu çok önemli değil. Önemli olan ilk 5 ya da 10’da sıralama alıp yarışın başındaki karmaşadan kaçınmak.”

Gridde 3. sıra 2:32.522 süresiyle Haupt Racing Team Mercedes’ten Maro Engel’e gitti. Bu süre Engel’in, 4. sıradaki Frederic Vervisch’in Attempto Racing Audi’siyle elde ettiği 2.32,881’lik süresinin 0.3 saniye önünde olması demek.

Christopher Haase Sainteloc Audi’siyle 5.liği aldı, 2019 galibi GPX Racing’in ve Porsche’ın en iyi sonucu ise Thomas Preining’in 6.lığı oldu.

Diğer GPX Porsche 911 GT3 R sürücülerinde Patrick Pilet ise 11.liği alabildi; aynı araçla kendisi, Matt Campbell ve Mathieu Jaminet açılış sıralama seansını 2. bitirmişlerdi. AF Corse Ferrari 488 GT3 sürücüsü Alessandro Pier ise pole pozisyonundaki Marciello’ya 1 saniyeden fazla yaklaşabilen son sürücü olarak 7.liği aldı.

FFF Racing’in Huracan GT3 Evo’su sıralamada 8.likle en iyi Lamborghini oldu. Damalı bayrak kalktığında Andrea Caldarelli, diğer en iyi Lamborghini olan Albert Costa sürücülüğündeki Emil Frey takımının aracını sadece 0.1 saniyeyle geçmiş oldu.

İlk 10’u KCMG Porsche’siyle Kevin Estre tamamladı; kendisi, Michael Christensen ve Richard Lietz’le 2019 Spa galibiyetlerini tekrarlamak istiyor.

Spa’daki GTDŞA’nın çift puanlı Dayanıklılık Kupası ayağı Cumartesi günü yerel saatle 15:30’da başlayacak, ve tüm aksiyonu canlı olarak Motorsport.tv’de izleyebilirsiniz.