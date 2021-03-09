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Blancpain Endurance / Haberler

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Williams’ın Formula 1 yedek sürücüsü Jack Aitken, 2021’de Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da (GTWCE) yarışacak.

Aitken, Lamborghini ile GT World Challenge Avrupa’da yarışacak

Geçen sezon Bahreyn’de ilk Grand Prix’sine katılan 25 yaşındaki sürücü, bu sezon fabrika destekli Emil Frey Racing ekibinin sağladığı Lamborghini Huracan GT3 EVO ile GTWCE’nin hem Endurance Cup ayağında, hem de Sprint Cup ayağında yarışacak.

Aitken, Formula 2’de geçirdiği üç sezonun ardından, spor araba yarışlarına geçiş yaparak, Fin Konsta Lappalainen’le Pro klasmanı girişini paylaşacak.

Fransız sürücü Arthur Rougier de, Temmuz ayında Spa’da gerçekleştirilecek olan 24 Saat yarışı dahil olmak üzere, beş dayanıklılık etkinliğine katılacak.

Rougier geçen sezonda GTWCE Sprint Kupasında Sainteloc Audi ekibiyle yarışmıştı ve Lappalainen, Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası’ndan, spor araba yarışlarına geçecek.

Aitken konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Tek koltuklu yarışlardan, bu şampiyonaya hemen gelmek benim için bir meydan okuma olacak, ancak bu adımı atmaya hazırım. Takımın bana gelişmemde yardımcı olacağını biliyorum ve sezona başlarken hazır olduğumuzdan emin olacağız.’’

‘’İlk testimin ardından bu şampiyonada güçlü olacağımız açıklığa kavuştu.’’

‘’Sürücü kadromuz güçlü ve sezon boyunca daha da güçlenmek için birbirimizi zorlayacağımızı hissediyorum.’’

Jack Aitken, Williams Racing

Jack Aitken, Williams Racing

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

İsviçreli Emil Frey ekibi bu sezon Lamborghini’yle birlikte iki Huracan’dan üçe çıkıyor ve markayla beraber GTWCE’deki ikinci yarışları olacak.

Lamborghini fabrika sürücüsü Albert Costa ve Norbert Siedler, 10 yarış boyunca ikinci aracı paylaşacaklar. Giaocomo Altoe ise onlara dayanıklılık yarışlarında katılacak.

Alex Fontana ve Ricardo Feller şampiyona boyunca, Silver Cup bölümünde yer alan bir araç kullanacaklar, Rolf Ineichen ise dayanıklılık yarışlarında üçüncü sürücülük yapacak.

Bu sürücülerin altısı da geçen sezonda Emil Frey için yarışmıştı.

Lamborghini motor sporları patronu Giorgio Sanna şunları söyledi: ‘’Lamborghini Squadra Corse olarak, 2021 sezonunda Emil Frey Racing’i destekleyecek olmaktan mutluyuz.’’

‘’Lamborghini ailesinin tanıdığı, Pro ve Silver sürücülerinin güçlü bir kombinasyon oluşturmasıyla, takım, kesinlikle iki klasmanda da başarılı olacak.’’

Emil Frey takım patronu Lorenz Frey-Hilti ise, ‘’Lamborghini ile olan ortaklıklarının üçüncü bir araçla devam ederek güçlenmesi hakkında heyecanlı ve iyimser’’ olduğunu ekledi.

GTWC Avrupa Dayanıklılık Kupası 18 Nisan tarihinde Monza’da ve Sprint Cup’da 2 Mayıs’da Brands Hatch’de başlayacak.

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Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Blancpain Sprint , Blancpain Endurance
Pilotlar Jack Aitken
Editör Gary Watkins

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