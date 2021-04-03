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Önceki / Rosberg’in takımı tarihdeki ilk Extreme E sıralama turlarını zirvede tamamladı
Extreme E / Suudi Arabistan / Sıralama turları raporu

Rosberg X ceza aldı, Suudi Arabistan’daki ilk yarışa X44 ilk sıradan başlayacak

Ekleyen:

Lewis Hamilton’ın takımı X44, Suudi Arabistan’daki ilk sıralama turlarını zirvede tamamladı. Genel anlamda en hızlı takım Rosberg’in takımı RXR olsa da aldıkları ceza onları birincilikten üçüncülüğe düşürdü.

Rosberg X ceza aldı, Suudi Arabistan’daki ilk yarışa X44 ilk sıradan başlayacak

Sabah seansındaki iki büyük kaza nedeniyle Veloce Racing ve Abt Cubra seansta yer almazken, daha fazla mekanik arıza ile karşılaşan Chip Ganassi takımı da seansa katılmadı.

Böylece seansta 9 takımdan 6’sı yer almış oldu. Rosberg X takımının duosu Molly Taylor ve Johan Kristoffersson, seansı X44 ikilisi Cristine Gutierrez ve Sebastien Loeb’in 4.7 saniye önünde tamamladı.

Fakat Rosberg X pilotu Taylor, sürücü değiştirme alanına 44 km/s ile girdi ve 30 km/h olan hız limitini aştı.

Bu nedenden ötürü 60 saniyelik bir ceza yiyen ekip, güçlü bir gün geçirip en hızlı tempoya sahip olmasına rağmen günü 3. bitirdi.

X44 pilotu Loeb, sabah yaptığı hata ile 6 saniye kaybetse de takım arkadaşı Taylor’ın güçlü turu ve Rosberg X’in aldığı ceza ile pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. X44, yarın yapılacak yarı final yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Laia Sanz, Carlos Sainz, Acciona | Sainz XE Team

Laia Sanz, Carlos Sainz, Acciona | Sainz XE Team

Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

 

Carlos Sainz Sr. takım arkadaşı Laia Sainz’dan aracı aldıktan sonra yine gösterişli bir tur attı. İkilinin toplam zamanları ikincilik için yeterli oldu

Jenson Button’ın takımı JBXE, sonunda 550bhp motoru tüm gücüyle kullandı. Sabah, yaşadıkları problemlerden ötürü daha muhafazakar bir motor modu kullanmışlardı.

X44 ve Rosberg X’in 1 tur gerisinde olan takım, bu arayı sadece 3 saniye kapatabildi. Ancak Jenson’ın takım arkadaşı Mikaela Ahlin-Kottulinsky, sürücü değiştirme alanı hız limitini aşan bir başka sürücü oldu.

Fakat bu kez cezanın boyu daha büyük oldu ve takım tam 3 dakikalık bir ceza aldı. İkili daha sonra da sürücü değişimini minimum süre olan 45 saniyenin altında tamamladığı için 30 saniyelik bir ceza aldı.

Böylelikle beşincilikten altıncılığa düşmüş oldular.

Hispano Suiza, bu cezalardan fazlaca yararlandı. Seansın açık ara en yavaş ekibi olan Hispano Suiza, 58.43s geride olmalarına sabah kaybettikleri 2 dakika ve 25 saniyeyi de eklediğimizde iki seansı liderden toplam 3 dakika 14 saniye geride bitirdi.

Ancak JBXE’nin aldığı cezalar ve seansa katılamayan 3 ekip sayesinde kendilerini 5. sıraya attılar.

Chip Ganassi Racing, hidrolik direksiyonun pompasını değiştirme kararı aldı. Hidrolik direksiyon, sabah seansında iki sürücünün de turlarının ortasında bozulmuştu.

LeDuc, bu sorundan dolayı Cuma günü kaza yapmıştı. Yarın gridde 6. başlayacaklar.

CGR için işler kötü gitmeye devam ediyor. Seansa zamanında hazırlanamadıklarından seansa katılamadılar ve yarın 7. başlayacaklar.

Abt Cupra ve Veloce Racing, öğle seansına sabahki kazalardan ötürü katılamadıklarını duyurdu. Ardından Veloce Racing hafta sonundan Stephane Sarrazin’in sabah yaptığı kazada aldığı ‘tamir edilemez takla kafesi hasarından’ ötürü çekildiğini duyurdu.

Abt Cupra ise yarınki yarışta yer alabilir. Gelen raporlara göre takla kafesi ile şasi o kadar da kötü durumda değil. Ancak yarışta yer alsalar da beklentiler o kadar da yüksek olmayacak.

Çeviri: Can Çarpıcı

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Rosberg’in takımı tarihdeki ilk Extreme E sıralama turlarını zirvede tamamladı

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Seri Extreme E
Etkinlik Suudi Arabistan
Editör Matt Kew

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