Rosberg’in takımı tarihdeki ilk Extreme E sıralama turlarını zirvede tamamladı

İki uzun süreli kırmızı bayrakla birlikte sabah seansı üç buçuk saat sürdü. Seansı Rosberg X pilotları Johan Kristoffersson ve Molly Taylor 1. tamamladı.

Rosberg’in takımı, 8,8 km uzunluğundaki piste kurada çektikleri 6. sıradan piste çıktı. İlk turu Kristoffersson gayet verimli ve temiz bir şekilde attıktan sonra aracı, sürücü değiştirme bölgesine çekti ve koltuğunu takım arkadaşı, Avusturalya Ralli şampiyonu Molly Taylor’e bıraktı.

Molly Taylor turunda aracın arkasının tamamen havalandığı büyük bir an yaşa da E-SUV’sini çizgiden geçirmeyi başardı.

İki pilotun attığı birer turun ardından 10.43.565s’lik bir derece ortaya çıktı ki bu onları birinciliğe koydu ve seans sonuna kadar da daha iyi bir derece çıkmadı.

Lewis Hamilton’ın takımı X44, piste ilk çıkan ekipti. Direksiyonda ise 9 kez Dünya ralli şampiyonu olmuş Sebastian Loeb vardı.

Claudia Hurtgen, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış çizgisinin dışına taşıp kaydığı turundan sonra aracı takım arkadaşı Cristine Gutierrez’e verdi. Cristine de turunu bitirdiğinde ortaya 10.48.067s’lik dereceleri ile uzun süre seansı zirvede götürseler de seans sonunda Rosberg’in takımından 4.5 saniye daha yavaş kaldılar ve seansı 2. bitirdiler.

Acciona Sainz takımı pilotları Carlos Sainz Sr. ve Laia Sainz seansı 3. sırada bitirdiler. Düzensiz ama eğlenceli bir turun ardından takım hissedarı Carlos Sainz Sr., Loeb’in 12 saniye arkasına düştü. Laia Sainz turunu bitirdiğinde ise ikili 33 saniye gerideydi.

Andretti United, rakiplerinin sayısız dayanıklılık problemi yaşadığı seansı 4. bitirdi. Hem de pilotları Catie Munnings’in turunun sonuna doğru sol arka lastiğini patlatmasına rağmen.

Jenson Button’ın takımı JBXE’de sıkıntı yaşayan takımlar arasındaydı ancak seansı 5. bitirdi. Cuma günleri yapılan deneme turlarında arabayı bir tümseğe vurduğunda, araç kendini boşa attı. Data yetersizliğinden ötürü motoru %8 daha düşük güçte kullanan takımın turu bittiğinde hâlâ %26 kadar bataryası duruyordu.

Button’ın takım arkadaşı Mikaela Ahlin-Kottulunisky de Cuma günkü ile aynı vites sorununu yaşadı, takım bugün motoru değiştirecek.

Hispano Suiza, ilk turunu kadın pilot ile atan tek takım oldu. Ancak Christine Giampaoli Zonca sürücü değiştirme bölgesindeki hız limitini aştığından takım 75 saniyelik bir ceza yedi. Takım arkadaşı Oliver Bennett da turunu bitirdiğinde ise ikili, liderden 2 dakika 25 saniye gerideydi ve seansı 6. tamamladı.

Chip Ganassi Racing’in dün yaşadığı V12 batarya sorunu ve Kyle LeDuc’un attığı takla nedeniyle takım sabah beşe kadar arabayı tamir etmek ile uğraştı. Bugünkü turlarında ise bir direksiyon problemi ile karşılaştılar ve liderden 2 dakika 50 saniye yavaş kaldılar.

Abt Cupra ve Veloce Racing büyük kazalar nedeniyle turlarını tamamlayamadı. Veloce pilotu Stephane Sarrazin, büyük bir deve otuna çarparak 2 kez takla attı. Araç teknik servise seans sonuna kadar döndürülemedi.

Takımın öğle seansına kadar aracı düzeltmesi bekleniyor ancak güvenlik nedeniyle önce bataryaları değiştirmeleri gerek.

İkinci bir kırmızı bayrağı ise Abt Cupra pilotu Claudia Hurtgen pilotu yaptığı büyük kaza ile çıkarttı.

Mattias Ekstrom’dan aracı alıp 2. tura başlayan Claudia, bir arkadan kaymayı toplamaya çalışırken bir tümseğe çarptı ve araç takla atmaya başladı. Kazanın videosunu Twitter hesabımızda bulabilirsiniz.

Hurtgen araçtan kendi başına çıkıp yürüyebildi ve kazada sadece dilini ısırdığı bilgisi verildi. Bu kazanın ardından Abt Cupra’nın öğlen seansını kaçırması bekleniyor.

Çeviri: Can Çarpıcı