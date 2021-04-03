Loeb: "X44 ile pole pozisyonu almak sürpriz olmadı"

Rosberg X takımının ikilisi Molly Taylor ve Johan Kristoffersson, seansı X44 ikilisi Cristine Gutierrez ve Sebastien Loeb’in 4.7 saniye önünde tamamladı. Fakat Rosberg X pilotu Taylor, sürücü değiştirme alanına 44 km/s ile girdi ve 30 km/h olan hız limitini aştı.

Bu nedenden ötürü 60 saniyelik bir ceza yiyen ekip, güçlü bir gün geçirip en hızlı tempoya sahip olmasına rağmen günü 3. bitirdi.

X44 pilotu Loeb, sabah yaptığı hata ile 6 saniye kaybetse de takım arkadaşı Taylor’ın güçlü turu ve Rosberg X’in aldığı ceza ile pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. X44, yarın yapılacak yarı final yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Loeb, Autosport'a Prodrive tarafından yönetilen X44'le bu başarıyı elde etmeyi beklediğini dile getirdi.

Loeb, "Açıkçası, bu bizim için sürpriz değildi. Elbette, burada zafer için savaşmayı umuyorduk.

“Ancak sıralama turları mücadelesi gerçekten yoğundu. Rosberg Team gerçekten hızlıydı, belki de genel olarak bizden biraz daha hızlıydı."

“Yine de biz, çok fazla zorlamak istemedik çünkü pek çok kaza ve olay gördük."

“Sadece temiz sürüşler yapmayı umuyorduk ve zaten öyle de yaptık." dedi.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Loeb, ayrıca en hızlı rakiplerinin Rosberg olmasını beklediklerini de doğruluyor.

Ralli efsanesi, Autosport'a şunları söyledi: "Ana rakibimizin Rosberg'in takımı olmasını zaten bekliyorduk."

"Kirstoffersson ile [Dünya] Rallikros'ta birçok kez mücadele ettim. Molly'nin de çok hızlı olduğunu zaten biliyorum."

"Sonunda, sürücü değişiminde küçük bir hata yaptılar ve bir ceza aldılar."

“Aracı düz tutabilmek ve doğru yöne gidebilmek için gerçekten çok boğuştum."

Gutierrez ise şunları ekledi: “Sıralama turlarından çok memnunum çünkü sonunda pole pozisyonunu kazandık."

"Diğerleri sorunlar yaşadılar ve hatalar yaptılar. Oysa biz çok temiz bir seans geçirdik ve çok mutlu olduk."

“Özellikle bu etabı temiz geçmek çok önemli, çünkü çok fazla çukur var."

“Her geçişimizde daha da kötü oluyor ve bu yüzden temiz geçmek çok önemliydi."