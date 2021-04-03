Loeb: "X44 ile pole pozisyonu almak sürpriz olmadı"

X44 sürücüsü Sebastien Loeb, ekip arkadaşı Cristian Gutierrez ile ilk Extreme E pole pozisyonunun sürpriz olmadığını, ancak Rosberg X'in kendilerinden daha hızlı olduğunu dile getirdi.
Rosberg X takımının ikilisi Molly Taylor ve Johan Kristoffersson, seansı X44 ikilisi Cristine Gutierrez ve Sebastien Loeb’in 4.7 saniye önünde tamamladı. Fakat Rosberg X pilotu Taylor, sürücü değiştirme alanına 44 km/s ile girdi ve 30 km/h olan hız limitini aştı.
Bu nedenden ötürü 60 saniyelik bir ceza yiyen ekip, güçlü bir gün geçirip en hızlı tempoya sahip olmasına rağmen günü 3. bitirdi.
X44 pilotu Loeb, sabah yaptığı hata ile 6 saniye kaybetse de takım arkadaşı Taylor’ın güçlü turu ve Rosberg X’in aldığı ceza ile pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. X44, yarın yapılacak yarı final yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Loeb, Autosport'a Prodrive tarafından yönetilen X44'le bu başarıyı elde etmeyi beklediğini dile getirdi.
Loeb, "Açıkçası, bu bizim için sürpriz değildi. Elbette, burada zafer için savaşmayı umuyorduk.
“Ancak sıralama turları mücadelesi gerçekten yoğundu. Rosberg Team gerçekten hızlıydı, belki de genel olarak bizden biraz daha hızlıydı."
“Yine de biz, çok fazla zorlamak istemedik çünkü pek çok kaza ve olay gördük."
“Sadece temiz sürüşler yapmayı umuyorduk ve zaten öyle de yaptık." dedi.