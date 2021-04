Ön bakış: Extreme E heyecanı başladı

Extreme E, kendisini her bir detayıyla gezegenimizi korumaya yardımcı olmak için sürdürülebilirliği ve elektrikli araçların benimsenmesini teşvik eden benzeri görülmemiş beş duraklık (yarışlık) bir küresel yolculuk olarak değerlendirmekte. Bu küresel yolculuk boyunca seri ekibi ve takımlar, önlerine çıkan zorluklarla mücadele etmenin yanı sıra çeşitli görevleri de yerine getirecekler.

Araç ve Takımlar

Takımlar şampiyona boyunca ODYSSEY 21 E-SUV araçları ile mücadele edecekler. Seride 9 takım ve 18 sürücü mücadele etmekte. Her takımın bir kadın bir erkek olmak üzere 2 sürücüsü bulunmakta, sürücüler takım arkadaşı olarak mücadele etmektedir. Takım ve sürücüleri tanıyalım.

Takım - Sürücüler

X44 (İngiltere) – Cristina Gutierrez & Sebastien Loeb

Veloce Racing (İngiltere) – Jamie Chadwick & Stephane Sarrazin

Segi TV Chip Ganassi Racing (ABD) – Sara Price & Kyle Leduc

Rosberg X Racing (Almanya) – Molly Taylor & Johan Kristofferson

JBXE (İngiltere) – Mikaela Ahlin-Kottulinsky & Jenson Button

Hispano Suiza XITE Energy Team (İspanya) – Christine Giampaoli Zonca & Oliver Bennett

Andretti United Extreme E (ABD) - Cate Munnings& Timmy Hansen

Acciona Sainz XE Team (İspanya) – Laia Sanz & Carlos Sainz

ABT Cupra XE (Almanya) – Claudia Hürtgen & Mattias Ekström

Yarış Hafta Sonu Formatı

Mücadeleler cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Cumartesi günleri 2 seanstan oluşan sıralama turları gerçekleştirilecek. Pazar günleri ise 4 bölümden oluşan yarış programı gerçekleştirilecek. Bu bölümler, orijinal isimleriyle, The Shoot Out, the Crazy Race, Yarı Final ve Final. Her seans iki turdan oluşacak. Bir turda kadın sürücüler diğer turda erkek sürücüler sürüş yapacak.

Cumartesi Yarış Formatı

Cumartesi günleri, 1. sıralama seansı ve 2. sıralama seansı olmak üzere iki seanstan oluşmakta. X Prix sıralama turları, biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki zaman turu denemesinden oluşuyor. Takımların başlangıç sırası rastgele çekiliş ile belirleniyor. Tüm zaman denemeleri, iki sürücünün de aracı kullanacağı şekilde, iki tur olarak düzenlenmiştir.

Sıralama Turları Puanlaması (Pazar günü yarışa başlama sırası bu puanlar ile hesaplanacaktır.)

Birinci: 12 puan

İkinci: 11 puan

Üçüncü: 10 puan

Dördüncü: 9 puan

Beşinci: 8 puan

Altıncı: 7 puan

Yedinci: 6 puan

Sekizinci: 5 puan

Dokuzuncu: 4 puan

Sıralama seansında en yüksek 3 puanı elde eden ekipler, yarı finale yükselme şansını yakalayacak. Dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alan ekipler Crazy Race yarışında, sona kalan üç ekip ise Shoot Out yarışında mücadele edecekler.

Pazar Yarış Formatı

Pazar gününde dört yarış düzenlenecek: The Shoot Out, the Crazy Race, the Semi Final (Yarı Final) ve the Final (Final Yarışı). Her yarışta 3 araç (3 ekip) mücadele edecek. Yarı finali ilk iki sırada tamamlayan ekipler ve the Crazy Race’i kazanan ekip, finale çıkmaya hak kazanacak. Ekiplerin yarışa başlama sırası, hayranlar tarafından GridPlay sistemi üzerinden belirlenecek.

Puanlama Sistemi

Final yarışından sonra elde edilen puanlar, ekiplerin Takımlar Şampiyonası’ndaki yerlerini belirleyecek.

Birinci: 25 puan

İkinci: 19 puan

Üçüncü: 18 puan

Dördüncü: 15 puan

Beşinci: 12 puan

Altıncı: 10 puan

Yedinci: 8 puan

Sekizinci: 6 puan

Dokuzuncu: 4 puan

Eğer bir takım yarı finalde veya finalde yarış dışı kalırsa, yarışta herhangi bir puan elde edemeyecek.

Eşitlik

Takımlar, cinsiyet eşitliğini ve rakipler arasında eşit bir mücadele ortamını teşvik etme amacıyla bir erkek ve bir kadın yarışçı ile mücadele edecek. Ekipteki her yarışçı, yarış formatına dahil edilen "değişim formatı" ile bir tur atmış olacak.

Takımlar, hangi sürücünün stratejilerine en uygun olduğunu belirleyecek. Bu sürücü seçimi gizli bir şekilde yapılacak ve rakipler, araçlar başlangıç çizgisine ulaşana kadar diğer takımların seçimlerinin kimden yana olduklarını bilemeyecek. Yarışın her turunda her sürücü için bir ‘hiper sürüş’ desteği de mevcut olacak. Sürücüler, direksiyonlarındaki bir düğmeye basarak bu modu etkinleştirecek ve belirli bir süre için araçlarında güç artışı avantajları olacak.

Doğal Zorluklar

X Prix pistleri, pek çok doğal muhalefeti bünyesinde barındıran bölgelerden seçilmektedir. Sürücüler; gölet, çukur, kum tepesi, tümsek ve engebe gibi pek çok zorlukla mücadele edecek ve hem kendi hem de araçlarının limitlerini zorlayacaklar.

Etki

Serinin kendine edindiği bazı görevler ve etki etmek istediği bazı alanlar var. Sürdürülebilirlikte iklim temelli olan bu alanları 5 ana başlıkta şöyle özetleyebiliriz; mevcut durumdan daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek, spordan kaynaklanan genel iklim etkisini azaltmak, platformunu iklim hareketi konusunda eğitim vermek için kullanmak, sürdürülebilir ve sorumlu tüketimi teşvik etmek ve iletişim kurarak iklim eyleminin savunucusu olmak.

Extreme E Miras Programı, serinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte. Bu program ile yarışın düzenlendiği her lokasyonda hem sosyal hem de çevresel destek sağlanması amaçlamaktadır. Proje seçimi, o bölgenin bilim insanları tarafından yönetilmekte ve serinin bilimsel panelinin tüm üyeleri, ortaklık için seçilen projeleri aktif olarak desteklemektedir. Seçilecek projelerle 7 alanda etki yaratmak gözetilmektedir. Yerel toplulukların güçlendirilmesi, alışkanlıkları geri dönüştürerek ve koruyarak iklim değişikliğine uyum sağlamak için en savunmasız kişilere yardımcı olarak esneklik oluşturmak, maksimum etkiyi kanıtlayan uzun ömürlü ve sürdürülebilir çözümler bulmak, karbon emisyonunu azaltırken ekonomileri büyüten yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek, insanları daha iyi bir geleceğe doğru çalışmak için iklim değişikliği hakkında konuşmaya teşvik ederek ilham vericiliği korumak, uzun vadeli uzmanlığa sahip olmak ve ülkedeki projeleri yürütmede başarı göstermek, ülkelerle kurulan ağları ve bağlantıları güçlendirmek.

Bütün bunların dışında Extreme E serisinin, tehlikedeki bazı canlı türlerinin korunması, bilim insanlarına eğitim, sürdürülebilirlik ve bilimsel araştırma konularında çalışma alanı sağlanması, serinin daha ilk sezonunda ISO 20121 sertifikasını alması ve uluslararası standartların sağlanması, seriye fiziksel olarak katılan kişi sayısının kısıtlı tutularak organizasyonun sebep olacağı çevresel etkilerin minimuma indirilmesi ve dünyanın çeşitli yerlerine seyahat ederken karbon emisyonunun en düşük seviyede tutulması için gemi seyahatini tercih edilmesi gibi özen ve çaba gösterdiği alanlar da var.

Oldukça gelecek vadeden bu heyecanlı serinin ilk ayağı, Cumartesi günü itibariyle Suudi Arabistan'da başladı ve ilk pole pozisyonu X44'ün oldu.

Son derece zorlu etaplarda gerçekleştirilen etkinlik, büyük heyecan ve aksiyona sahne olurken, ana yarış pazar günü gerçekleştirilecek.