Extreme E yarı finalini Rosberg X Racing ve Andretti United kazandı

Desert X-Prix'de heyecan, bugün gerçekleştirilen Semi Final (Yarı final) ve Crazy Race (Çılgın Yarış) ile devam etti. Semi Final'de, ilk üçe giren isimler, Crazy Race'te ise son üç sırada yer alan isim mücadele etti.

Buna göre Semi Final'de Cristina Gutierrez & Sebastien Loeb'den oluşan X44, Molly Taylor & Johan Kristofferson'dan oluşan Rosberg X Racing ve Laia Sanz & Carlos Sainz'dan oluşan Acciona Sainz XE Team ekibi mücadele etti.

Yarışa ilk Sainz, Loeb ve Kristofferson başladı. İlk metrelerde Sainz lider olsa da, daha sonra liderliği Kristofersson aldı ve önü açık olduğu için görüş açısından büyük bir avantaj yakaladı.

Loeb ikinci sıraya yükselirken, Sainz üçüncü sırada kaldı. Dakikalar ilerledikçe Kristofersson yerini sağlamlaştırdı ve pite girip ilk sürücü değişikliği yapan isim oldu.

Sürücü değişikliklerin ardından araçlara kadın pilotlar Taylor, Gutierrez ve Sanz geçti.

Ancak Taylor, kusursuz bir sürüş çıkararak Rosberg X Extreme ekibine zaferi getirdi. Gutierrez, ön bölümle farkı kapatamayıp ikinci olurken, Sanz yaklaşık 1 dakika geride üçüncü oldu.

Böylelikle ilk Semi Final bölümünü Rosberg X Extreme kazanmış oldu. X44 ikinci olurken, Acciona Sainz XE Team üçüncü oldu.

Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Crazy Race bölümünde ise Christine Giampaoli Zonca & Oliver Bennett'iin mücadele ettiği Hispano Suiza XITE Energy Team, Cate Munnings& Timmy Hansen'in yarıştığı Andretti United Extreme E ve Mikaela Ahlin-Kottulinsky & Jenson Button'ın yarıştığı JBXE mücadele etti.

Burada da yine ilk erkek pilotlar sürüş yaptı. Startla birlikte Hansen öne çıktı ve ilk metrelerde yerini sağlamlaştırdı.

Ardından farkı düzenli olarak açtı.

Bennett de düzenli olarak Button'dan daha iyi göründü. Hansen, kusursuz sürüşünün ardından sürücü değişikliği için kenara gelen ilk isimdi.

Sürücü değişikliğinin ardından Munnings direksiyona geçti ve hata yapmayarak, Giampaoli Zonca ile oldukça benzer bir performans sergiledi.

Bu da Crazy Race'i kazanmaları için yeterliydi.

Sonuç olarak United Autosports Extree E, bu bölümde zafere ulaşan ekip oldu.

Giampaoli Zonca'nın temposuna rağmen Hispano Suiza XITE Energy Team ikinci olurken, Button -Ahlin Kottulinsky üçlüsü üçüncü sırada yer aldılar.

Extreme E'nin final yarışı bugün gerçekleştirilecek.