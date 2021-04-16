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Önceki / Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede
World Superbike / Son dakika

Dünya Superbike Şampiyonası, Estoril yarışının tarihini değiştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

2021 Dünya Superbike takviminin güncellenmiş hali yayınlanırken, Estoril'in tarihleri güncellendi.

Dünya Superbike Şampiyonası, Estoril yarışının tarihini değiştirdi

Geçen yılki sezon finaline ev sahipliği yapan Portekiz pistine, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Aragon'da yapılacak yarıştan bir sonraki hafta olan, 28-30 Mayıs tarihleri verildi.

Estoril, normalde Assen yarışının ertelenmesinin ardından 7-9 Mayıs tarihlerinde yeni sezonun ilk yarışı olacaktı, fakat son takvimde Estoril yarışının tarihi "açıklanacak" şeklinde güncellendi.

Bunun dışında yeni takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre 10 Avrupa yarışı yapılacak ve sezon sonunda denizaşırı ülkelerdeki yarışlar gerçekleştirilecek.

Seri, Aragon ve Estoril'in ardından Misano, Donington Park, Assen, Navarra, Magny Cours, Barcelona, Jerez, Portimao ve Villicum'a gidecek.

12-14 Kasım'daki Mandalika cadde pisti şu anda homologasyona tabi durumda ve ayrıca Philip Island için henüz nihai bir tarih belirlenmedi.

Güncel 2021 Dünya Superbike takvim:

Tarih  Yer
21-23 Mayıs ispanya Aragon
28-30 Mayıs Portekiz Estoril
11-13 Haziran İtalya Misano
2-4 Temmuz Birleşik Krallık Donington Parkı
23-25 ​​Temmuz Hollanda Assen
20-22 Ağustos ispanya Navarra
3-5 Eylül Fransa Magny-Cours
17-19 Eylül ispanya Barcelona
24-26 Eylül ispanya Jerez
1-3 Ekim Portekiz Portimao
15-17 Ekim Arjantin Villicum
12-14 Kasım Endonezya Mandalika
Açıklanacak Avustralya Phillip Island
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Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

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Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede
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Editör Jamie Klein

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