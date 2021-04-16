Dünya Superbike Şampiyonası, Estoril yarışının tarihini değiştirdi
2021 Dünya Superbike takviminin güncellenmiş hali yayınlanırken, Estoril'in tarihleri güncellendi.
Geçen yılki sezon finaline ev sahipliği yapan Portekiz pistine, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Aragon'da yapılacak yarıştan bir sonraki hafta olan, 28-30 Mayıs tarihleri verildi.
Estoril, normalde Assen yarışının ertelenmesinin ardından 7-9 Mayıs tarihlerinde yeni sezonun ilk yarışı olacaktı, fakat son takvimde Estoril yarışının tarihi "açıklanacak" şeklinde güncellendi.
Bunun dışında yeni takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Buna göre 10 Avrupa yarışı yapılacak ve sezon sonunda denizaşırı ülkelerdeki yarışlar gerçekleştirilecek.
Seri, Aragon ve Estoril'in ardından Misano, Donington Park, Assen, Navarra, Magny Cours, Barcelona, Jerez, Portimao ve Villicum'a gidecek.
12-14 Kasım'daki Mandalika cadde pisti şu anda homologasyona tabi durumda ve ayrıca Philip Island için henüz nihai bir tarih belirlenmedi.
Güncel 2021 Dünya Superbike takvim:
|Tarih
|Yer
|21-23 Mayıs
|Aragon
|28-30 Mayıs
|Estoril
|11-13 Haziran
|Misano
|2-4 Temmuz
|Donington Parkı
|23-25 Temmuz
|Assen
|20-22 Ağustos
|Navarra
|3-5 Eylül
|Magny-Cours
|17-19 Eylül
|Barcelona
|24-26 Eylül
|Jerez
|1-3 Ekim
|Portimao
|15-17 Ekim
|Villicum
|12-14 Kasım
|Mandalika
|Açıklanacak
|Phillip Island
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|Editör
|Jamie Klein