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World Superbike / Test raporu

Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Son Dünya Superbike Şampiyonu Jonathan Rea, Barselona'da gerçekleştirilen testin ikinci gününde zirvede yer almayı başardı.

Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

Çarşamba günü yeni Kawasaki ZX-10RR ile 1:40.793 yapan ve en hızlı isim olan Jonathan Rea, testin ikinci gününde de en hızlı isim olmayı başardı.

Testin ikinci gününde, Garrett Gerloff günün çoğunluğunu zirvede tamamlayan isimdi. Amerikalı sürücü, 7. virajdaki kazasına rağmen 1:40.790'la son saate kadar zirvede yer aldı.

Son bölümde sürücüler peş peşe hızlı turlar attılar, fakat Rea yine oldukça farklı bir sınıftaydı ve 1:40.264'lük zaman turuyla zaman tablosunun en üstüne çıkmayı başardı.

Rea'in bu derecesi, hem ikinci günün hem de testlerin en hızlı zamanıydı ve böylelikle iki günlük testleri zirvede kapatmış oldu.

Rea'in en yakın takipçisi, geçen yıl şampiyona ikincisi olan eski Britanya Superbike Şampiyonu ve Ducati sürücüsü Scott Redding oldu. Britanyalı sürücü, vatandaşının 0.179 saniye ardında kaldı.

Üçüncü sırada ise GRT Yamaha ile Redding'i sadece 0.054 saniye geriden takip eden Gerloff yer aldı. Gerloff, testlerin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu.

Jonas Folger, MGM Racing BMW ile testlerin öne çıkan bir başka ismiydi ve 1:40.699'luk zaman turuyla fabrika sürücülerini geçip, dördüncü oldu.

Beşinci sırada, bu yıl Ducati fabrika takımı adına yarışan Michael Ruben Rinaldi yer alırken, BMW fabrika takımı sürücüsü Tom Sykes altıncı oldu.

Bu yılın başında kaza yapan ve sakatlıktan geri dönen Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, testin ikinci gününde takım arkadaşının 0.9 saniye geride yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, COVID-19 PCR testinin pozitif çıkmasından ötürü sadece 9 tur attıktan sonra seanstan çekildi. Temsilcimiz, kendisini tecrit altına aldı.

Bu yıl fabrika takımında Toprak'ın takım arkadaşı olan çaylak Andrea Locatelli sekizinci olurken, ilk onu Go Eleven Ducati'den Chaz Davies ve Honda'dan Leon Haslam tamamladı.

Honda'nın diğer sürücüsü Alvaro Bautista, motokros kazası sonrası kendisini %100 hissetmediğini söylemişti ve bugünkü testte sadece 6 tur attıktan sonra seansı bıraktı.

İkinci gün sonuçları:

Poz. No. Sürücü Motosiklet Tur Derece Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 66 1:40.264 -
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 81 1:40.443 +0.179
3 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 69 1:40.497 +0.233
4 94 Germany Jonas Folger BMW 69 1:40.699 +0.435
5 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 78 1:40.756 +0.492
6 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 61 1:40.914 +0.650
7 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 75 1:41.195 +0.931
8 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 86 1:41.258 +0.994
9 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 58 1:41.317 +1.053
10 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 82 1:41.350 +1.086
11 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 79 1:41.628 +1.364
12 47 Italy Alex Bassani Ducati 67 1:41.756 +1.492
13 53 Spain Tito Rabat Ducati 111 1:41.942 +1.678
14 60 Netherlands Michael van der Mark BMW 62 1:41.945 +1.681
15 54 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 9 1:42.298 +2.034
16 32 Spain Isaac Vinales Kawasaki 76 1:42.370 +2.106
17 23 France Christophe Ponsson Yamaha 65 1:42.423 +2.159
18 19 Spain Alvaro Bautista Honda 6 1:42.544 +2.280
19 36 Argentina Leandro Mercado Honda 64 1:43.814 +3.550
20 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 81 1:45.150 +4.886
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Rachit Thukral

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