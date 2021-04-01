Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc yeni Kawasaki ZX-10RR ile 1:40.793 yapan ve en h\u0131zl\u0131 isim olan Jonathan Rea, testin ikinci g\u00fcn\u00fcnde de en h\u0131zl\u0131 isim olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nTestin ikinci g\u00fcn\u00fcnde, Garrett Gerloff g\u00fcn\u00fcn \u00e7o\u011funlu\u011funu zirvede tamamlayan isimdi. Amerikal\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc, 7. virajdaki kazas\u0131na ra\u011fmen 1:40.790'la son saate kadar zirvede yer ald\u0131.\nSon b\u00f6l\u00fcmde s\u00fcr\u00fcc\u00fcler pe\u015f pe\u015fe h\u0131zl\u0131 turlar att\u0131lar, fakat Rea yine olduk\u00e7a farkl\u0131 bir s\u0131n\u0131ftayd\u0131 ve 1:40.264'l\u00fck zaman turuyla zaman tablosunun en \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nRea'in bu derecesi, hem ikinci g\u00fcn\u00fcn hem de testlerin en h\u0131zl\u0131 zaman\u0131yd\u0131 ve b\u00f6ylelikle iki g\u00fcnl\u00fck testleri zirvede kapatm\u0131\u015f oldu.\nRea'in en yak\u0131n takip\u00e7isi, ge\u00e7en y\u0131l \u015fampiyona ikincisi olan eski Britanya Superbike \u015eampiyonu ve Ducati s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Scott Redding oldu. Britanyal\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc, vatanda\u015f\u0131n\u0131n 0.179 saniye ard\u0131nda kald\u0131.\n\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise GRT Yamaha ile Redding'i sadece 0.054 saniye geriden takip eden Gerloff yer ald\u0131. Gerloff, testlerin \u00f6ne \u00e7\u0131kan isimlerinden bir tanesi oldu.\nJonas Folger, MGM Racing BMW ile testlerin \u00f6ne \u00e7\u0131kan bir ba\u015fka ismiydi ve 1:40.699'luk zaman turuyla fabrika s\u00fcr\u00fcc\u00fclerini ge\u00e7ip, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc oldu.\nBe\u015finci s\u0131rada, bu y\u0131l Ducati fabrika tak\u0131m\u0131 ad\u0131na yar\u0131\u015fan Michael Ruben Rinaldi yer al\u0131rken, BMW fabrika tak\u0131m\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Tom Sykes alt\u0131nc\u0131 oldu.\nBu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda kaza yapan ve sakatl\u0131ktan geri d\u00f6nen Kawasaki s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Alex Lowes, testin ikinci g\u00fcn\u00fcnde tak\u0131m arkada\u015f\u0131n\u0131n 0.9 saniye geride yedinci oldu.\nTemsilcimiz Toprak Razgatl\u0131o\u011flu, COVID-19 PCR testinin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc sadece 9 tur att\u0131ktan sonra seanstan \u00e7ekildi. Temsilcimiz, kendisini tecrit alt\u0131na ald\u0131.\nBu y\u0131l fabrika tak\u0131m\u0131nda Toprak'\u0131n tak\u0131m arkada\u015f\u0131 olan \u00e7aylak Andrea Locatelli sekizinci olurken, ilk onu Go Eleven Ducati'den Chaz Davies ve Honda'dan Leon Haslam tamamlad\u0131.\nHonda'n\u0131n di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Alvaro Bautista, motokros kazas\u0131 sonras\u0131 kendisini %100 hissetmedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti ve bug\u00fcnk\u00fc testte sadece 6 tur att\u0131ktan sonra seans\u0131 b\u0131rakt\u0131.\n\u0130kinci g\u00fcn sonu\u00e7lar\u0131:\n\n\n\n\n\n\nPoz.\nNo.\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc\nMotosiklet\nTur\nDerece\nFark\n\n\n\n\n1\n1\n Jonathan Rea\nKawasaki\n66\n1:40.264\n-\n\n\n2\n45\n Scott Redding\nDucati\n81\n1:40.443\n+0.179\n\n\n3\n31\n Garrett Gerloff\nYamaha\n69\n1:40.497\n+0.233\n\n\n4\n94\n Jonas Folger\nBMW\n69\n1:40.699\n+0.435\n\n\n5\n21\n Michael Ruben Rinaldi\nDucati\n78\n1:40.756\n+0.492\n\n\n6\n66\n Tom Sykes\nBMW\n61\n1:40.914\n+0.650\n\n\n7\n22\n Alex Lowes\nKawasaki\n75\n1:41.195\n+0.931\n\n\n8\n55\n Andrea Locatelli\nYamaha\n86\n1:41.258\n+0.994\n\n\n9\n7\n Chaz Davies\nDucati\n58\n1:41.317\n+1.053\n\n\n10\n91\n Leon Haslam\nHonda\n82\n1:41.350\n+1.086\n\n\n11\n3\n Kohta Nozane\nYamaha\n79\n1:41.628\n+1.364\n\n\n12\n47\n Alex Bassani\nDucati\n67\n1:41.756\n+1.492\n\n\n13\n53\n Tito Rabat\nDucati\n111\n1:41.942\n+1.678\n\n\n14\n60\n Michael van der Mark\nBMW\n62\n1:41.945\n+1.681\n\n\n15\n54\n Toprak Razgatlioglu\nYamaha\n9\n1:42.298\n+2.034\n\n\n16\n32\n Isaac Vinales\nKawasaki\n76\n1:42.370\n+2.106\n\n\n17\n23\n Christophe Ponsson\nYamaha\n65\n1:42.423\n+2.159\n\n\n18\n19\n Alvaro Bautista\nHonda\n6\n1:42.544\n+2.280\n\n\n19\n36\n Leandro Mercado\nHonda\n64\n1:43.814\n+3.550\n\n\n20\n76\n Samuele Cavalieri\nKawasaki\n81\n1:45.150\n+4.886\n\n\n\n\n\n