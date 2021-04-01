Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

Çarşamba günü yeni Kawasaki ZX-10RR ile 1:40.793 yapan ve en hızlı isim olan Jonathan Rea, testin ikinci gününde de en hızlı isim olmayı başardı.

Testin ikinci gününde, Garrett Gerloff günün çoğunluğunu zirvede tamamlayan isimdi. Amerikalı sürücü, 7. virajdaki kazasına rağmen 1:40.790'la son saate kadar zirvede yer aldı.

Son bölümde sürücüler peş peşe hızlı turlar attılar, fakat Rea yine oldukça farklı bir sınıftaydı ve 1:40.264'lük zaman turuyla zaman tablosunun en üstüne çıkmayı başardı.

Rea'in bu derecesi, hem ikinci günün hem de testlerin en hızlı zamanıydı ve böylelikle iki günlük testleri zirvede kapatmış oldu.

Rea'in en yakın takipçisi, geçen yıl şampiyona ikincisi olan eski Britanya Superbike Şampiyonu ve Ducati sürücüsü Scott Redding oldu. Britanyalı sürücü, vatandaşının 0.179 saniye ardında kaldı.

Üçüncü sırada ise GRT Yamaha ile Redding'i sadece 0.054 saniye geriden takip eden Gerloff yer aldı. Gerloff, testlerin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu.

Jonas Folger, MGM Racing BMW ile testlerin öne çıkan bir başka ismiydi ve 1:40.699'luk zaman turuyla fabrika sürücülerini geçip, dördüncü oldu.

Beşinci sırada, bu yıl Ducati fabrika takımı adına yarışan Michael Ruben Rinaldi yer alırken, BMW fabrika takımı sürücüsü Tom Sykes altıncı oldu.

Bu yılın başında kaza yapan ve sakatlıktan geri dönen Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, testin ikinci gününde takım arkadaşının 0.9 saniye geride yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, COVID-19 PCR testinin pozitif çıkmasından ötürü sadece 9 tur attıktan sonra seanstan çekildi. Temsilcimiz, kendisini tecrit altına aldı.

Bu yıl fabrika takımında Toprak'ın takım arkadaşı olan çaylak Andrea Locatelli sekizinci olurken, ilk onu Go Eleven Ducati'den Chaz Davies ve Honda'dan Leon Haslam tamamladı.

Honda'nın diğer sürücüsü Alvaro Bautista, motokros kazası sonrası kendisini %100 hissetmediğini söylemişti ve bugünkü testte sadece 6 tur attıktan sonra seansı bıraktı.

İkinci gün sonuçları:

Poz. No. Sürücü Motosiklet Tur Derece Fark 1 1 Jonathan Rea Kawasaki 66 1:40.264 - 2 45 Scott Redding Ducati 81 1:40.443 +0.179 3 31 Garrett Gerloff Yamaha 69 1:40.497 +0.233 4 94 Jonas Folger BMW 69 1:40.699 +0.435 5 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati 78 1:40.756 +0.492 6 66 Tom Sykes BMW 61 1:40.914 +0.650 7 22 Alex Lowes Kawasaki 75 1:41.195 +0.931 8 55 Andrea Locatelli Yamaha 86 1:41.258 +0.994 9 7 Chaz Davies Ducati 58 1:41.317 +1.053 10 91 Leon Haslam Honda 82 1:41.350 +1.086 11 3 Kohta Nozane Yamaha 79 1:41.628 +1.364 12 47 Alex Bassani Ducati 67 1:41.756 +1.492 13 53 Tito Rabat Ducati 111 1:41.942 +1.678 14 60 Michael van der Mark BMW 62 1:41.945 +1.681 15 54 Toprak Razgatlioglu Yamaha 9 1:42.298 +2.034 16 32 Isaac Vinales Kawasaki 76 1:42.370 +2.106 17 23 Christophe Ponsson Yamaha 65 1:42.423 +2.159 18 19 Alvaro Bautista Honda 6 1:42.544 +2.280 19 36 Leandro Mercado Honda 64 1:43.814 +3.550 20 76 Samuele Cavalieri Kawasaki 81 1:45.150 +4.886