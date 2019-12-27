WRC araçları 2022’de hibrit güç desteği alacaklar

Hibrit sistem hakkında yapılan orijinal görüşmeler sırasında elektrik gücünün sadece yerleşim alanları ve servis alanı etrafında kullanılabileceği söz konusuydu.

Ancak an itibariyle FIA, 100kw’lik hibrit e-motorunun, takımların donanım ve yazılım stratejilerine göre, 380 beygirlik motora ek güç olarak kullanılması teklifini kabul etti.

FIA’nın stratejileri kontrol edecek olmasıyla beraber takımlar ve en önemlisi sürücüler, ekstra gücün etap sırasında ne zaman ve nerede kullanacağını belirleyecekler.

Dünya Motor Sporları Konseyinin bu ayın başlarında 2022 kurallarına imza atması beklenirken, nihai ayrıntılı düzenlemeler gelecek yılın ilk çeyreğine kadar sunulmayacak.

Bir sonraki jenerasyon araç üretimine başlamak isteyen takımlar ise konuya tepki gösterdi.

Tecrübeli bir kaynak, “Neler yapabileceğimize bakarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ama çok temel konseptlerden bahsediyoruz. Bana Dünya Konseyi'nden bu yana ilerleyip ilerlemediğimizi soruyorsanız, gerçekten yapmadığımızı söyleyebilirim.” açıklamasında bulundu.

Toyota teknik direktörü Tom Fowler, güç desteğini “Araç ile neler yapabileceğimiz takımın yönetiminde, ancak onun kontrolü ise 3 yıldır FIA tarafından sağlanıyor. Bundan sonrasında ise yazılımın, ekiplerin takviyeyi ne zaman ve nasıl çalıştıracağına karar vermenin kendi yollarını tanımlamalarına izin veren bir dizi düzenleme olarak açılması potansiyeli var.” şeklinde açıkladı.

FIA Ralli Direktörü Yves Matton, markaların hibrit ve prototip olarak girme şansının, WRC’yi araç üreticilerinin %50’si kadar daha fazla katılım imkânının kapılarını açacağını söyledi.

Matton ayrıca “Geleceğe kapıyı açan olay, felsefenin değişmesi. Çünkü günümüz şartlarında şampiyonaya katılamayan araç üreticilerinin %50’si, eğer serinin felsefesi değişmeseydi spora katılamazdı."

“Bizim için kritik öneme sahip olan şey, mevcut araçların performans seviyesini ve bu araçların taraftarlarımıza verdiği heyecanı korumak."

"Araçların şu andaki ses ve estetik cazibesine sahip olmasını istiyoruz, ancak aynı zamanda galerilerde satın alabildikleri yol araçlarının bağlantısını tutmamız gerekiyor.” dedi

Çeviri: Efe Kahya