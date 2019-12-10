Hyundai, Mikkelsen ve Breen'i tutmak için ikinci bir takım kurabilir

Citroen'den ayrılmasının ardından boşta kalan Craig Breen, Hyundai ile anlaştı ve 2019'da ilk kez Finlandiya Rallisi'ne katıldı. Orada da etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Diğer tarafta Andreas Mikkelsen, sezon boyunca bazı yarışlarda koltuğunu bırakmak zorunda olmasına rağmen zaman zaman güçlü performanslar sergileyerek şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Her iki sürücü de takımın 2019'da şampiyon olmasına yardım etti ancak Güney Koreli ekip gelecek yıl için farklı sürücülerle anlaştı. Buna göre ilk araçta Thierry Neuville, ikinci araçta Ott Tanak ve üçüncü araçta Sebastien Loeb/Dani Sordo olacak. Bu yüzden ikilinin 2020'de burada yer alması mümkün değildi.

Hyundai, 2017'ye kadar WRC'de "B takıma" sahip olan birkaç üreticiden sadece biriydi.

Breen ve Mikkelsen'i tutmanın, Hyundai için bir B takımına sahip olma anlamına gelip gelmediği sorusuna Hyundai takım patronu Andrea Adamo, "Çok fazla şey ve seçenek hakkında konuşuyorum. Craig ve Andreas ile birlikte çalışıyoruz. Onları yanımızda tutmak için gerçekten çok fazla çaba gösteriyoruz."

"Bildiğiniz gibi gelecek yıl seride daha az araca sahip olacağız ama elimden geldiğince her konuda daha fazlasını yapmanın yolunu arıyorum. Bu yıl gördüğünüz gibi çözüm bulmaya çalıştım ve buna devam edeceğim."

"Bunun nasıl veya ne zaman olacağını bilmiyorum ama en önemli şey fikre sahip olmak ve eğer bir fikriniz varsa, hedefe sahip olabilirsiniz ve hedefimiz tüm bunları bir araya getirmek olacak." yanıtını verdi.

Breen, Mikkelsen ve Sordo üçlüsü geçtiğimiz hafta sonu Monza Rally Show'da Hyundai i20 R5'in direksiyona geçmişlerdi.