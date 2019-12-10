WRC
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Hyundai, Mikkelsen ve Breen'i tutmak için ikinci bir takım kurabilir

paylaşım
yorumlar
Hyundai, Mikkelsen ve Breen'i tutmak için ikinci bir takım kurabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ara 2019 14:10

Hyundai Motorsport, Craig Breen ve Andreas Mikkelsen'i takımda tutmak için gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci bir takıma sahip olabilir.

Citroen'den ayrılmasının ardından boşta kalan Craig Breen, Hyundai ile anlaştı ve 2019'da ilk kez Finlandiya Rallisi'ne katıldı. Orada da etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Diğer tarafta Andreas Mikkelsen, sezon boyunca bazı yarışlarda koltuğunu bırakmak zorunda olmasına rağmen zaman zaman güçlü performanslar sergileyerek şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Her iki sürücü de takımın 2019'da şampiyon olmasına yardım etti ancak Güney Koreli ekip gelecek yıl için farklı sürücülerle anlaştı. Buna göre ilk araçta Thierry Neuville, ikinci araçta Ott Tanak ve üçüncü araçta Sebastien Loeb/Dani Sordo olacak. Bu yüzden ikilinin 2020'de burada yer alması mümkün değildi.

Hyundai, 2017'ye kadar WRC'de "B takıma" sahip olan birkaç üreticiden sadece biriydi.

Breen ve Mikkelsen'i tutmanın, Hyundai için bir B takımına sahip olma anlamına gelip gelmediği sorusuna Hyundai takım patronu Andrea Adamo, "Çok fazla şey ve seçenek hakkında konuşuyorum. Craig ve Andreas ile birlikte çalışıyoruz. Onları yanımızda tutmak için gerçekten çok fazla çaba gösteriyoruz."

"Bildiğiniz gibi gelecek yıl seride daha az araca sahip olacağız ama elimden geldiğince her konuda daha fazlasını yapmanın yolunu arıyorum. Bu yıl gördüğünüz gibi çözüm bulmaya çalıştım ve buna devam edeceğim."

"Bunun nasıl veya ne zaman olacağını bilmiyorum ama en önemli şey fikre sahip olmak ve eğer bir fikriniz varsa, hedefe sahip olabilirsiniz ve hedefimiz tüm bunları bir araya getirmek olacak." yanıtını verdi.

Breen, Mikkelsen ve Sordo üçlüsü geçtiğimiz hafta sonu Monza Rally Show'da Hyundai i20 R5'in direksiyona geçmişlerdi.

Sonraki haber
Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor

Önceki haber

Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör David Evans

Yarış merkezi

Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

14 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Sal 10 Ara
Per 14 Kas
1. gün
Sal 10 Ara
Per 14 Kas
2. Gün
Sal 10 Ara
Cum 15 Kas
3. Gün
Sal 10 Ara
Cmt 16 Kas
4. Gün
Sal 10 Ara
Paz 17 Kas
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

2s
2
Formula 1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

3s
3
Formula 1

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru

4
Formula 1

Brown: "Seidl, McLaren'dan 'siyaseti' uzaklaştırdı"

5
Formula 1

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

Hyundai, Mikkelsen ve Breen'i tutmak için ikinci bir takım kurabilir
WRC

Hyundai, Mikkelsen ve Breen'i tutmak için ikinci bir takım kurabilir

Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor
WRC

Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor

Hyundai ile ilk testin ardından Tanak’ın “hiçbir şüphesi yok”
WRC

Hyundai ile ilk testin ardından Tanak’ın “hiçbir şüphesi yok”

Toyota koltuğunu kaybeden Meeke emekliliği düşünüyor
WRC

Toyota koltuğunu kaybeden Meeke emekliliği düşünüyor

Yakıt ve yağ ürünleri, WRC ve WEC'de nasıl etkisini gösteriyor?
WRC

Yakıt ve yağ ürünleri, WRC ve WEC'de nasıl etkisini gösteriyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.