W Series, Amerika ve Meksika GP'de F1'in destek yarışı olacak

2019'da DTM'in destek serisi olarak ilk kez gerçekleştirilen W-Series, toplamda altı yarışlık bir takvime sahipti ve son birkaç aydır F1 yarış hafta sonlarında yer almaları konusunda sporun sahipleriyle görüşme halindeydi.

Hem programlar hem de personel durumu göz önüne alındığında en mantıklı seçenekler Amerika ve Meksika'ydı. Ayrıca FIA F2 ve F3 şampiyonları, bu iki yarışta yer almadığı için, hafta sonu programı da uygundu.

Sonuç olarak bu iki yarış tercih edilirken, yapılan açıklamaya göre yarışlar cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yeni takvimde toplam sekiz yarış hafta sonu yer alıyor.

Sezon 30 Mayıs'ta Rusya'da başlarken, sonrasında İsveç, İtalya, Almanya, Britanya ve Hollanda yarışları gerçekleştirilecek.

F1'in patronu Ross Brown, "Sporumuzun kadın ve erkeklerin birlikte rekabet edebilmesi için eşit fırsatlar sunması gerektiğine inanıyoruz." derken, W Series CEO'su Catherine Bond Muir, "W Series'in artık Avrupa dışında yarışlar gerçekleştirmesinden çok mutluyum. Amerika ve Meksika bizim için çok önemli olan yeni bölgeler. İlk sezonumuza olan ilgi ve coşku muazzamdı. Formula 1 hafta sonunda yapılacak iki yeni yarış, bu coşkuyu ve ilgiyi daha da arttıracak." dedi.