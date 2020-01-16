“Ferrari, kadın sürücü aradığı için eleştirilmemeli”

Aralık ayında gazetecilerle yaptığı bir toplantıda Binotto, takımın kadın sürücüleri desteklemek istediğini ve kadınların Ferrari Sürücü Akademisi’nin bir parçası olması gerektiğini ve bunu kısa sürede gerçekleştirmek için üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Bu yorum sosyal medyada bazı eleştiriler alırken, bazıları kadın sürücülerin yeteri kadar iyi olamayacağını söylerken, bazı kesimler ise bunun bir PR çalışması olduğunu öne sürdü.

Bond Muir, Ferrari’nin kadın sürücülere gerçekten ilgi duyduğunu, bunun olumlu olduğunu ve başarılı bir sürücünün W Series’te yarışmadan potansiyel olarak İtalyan takımla bağlantı kurmasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

Bond Muir, “Açıkçası, bu sürücünün W Series’ten gelmesini umuyorum. Ferrari’nin bu konuda sosyal medyada eleştirildiğini biliyorum. Ancak bir sene öncesine bakarsak, motor sporlarında yüksek seviyede yarışan kadın sayısının fazla olmadığını görürüz.”

“Eğer motor sporlarında kadınlar hakkında yazdığınız şeylere bakarsak, geçmişte şu ankinden çok daha az yazdığınızı görürsünüz.”

“Sanırım bunu takdir etmemiz gerekiyor. Motor sporlarında kadınların varlığı artıyor. Ferrari’nin yapmak istediği şey ise, bu artışa yardım etmek.”

“Bunun sadece bir pazarlama planı olduğunu düşünmüyorum. Onların, gerçekten bir kadını F1’e taşıyıp taşıyamayacaklarını görmek istediklerini, genç süper starların ilgisini çekip onları akademilerine katıp katamayacaklarını ve F1’e kadın sürücü getiren ilk takım olmak istediklerini düşünüyorum. Böyleyse onlara şapka çıkartmalıyız.” şeklinde konuştu.

Bond Muir, W Series’in F1 ABD ve Meksika GP’lerinde destek yarışı olacak olmasının, bir kadın sürücüyü F1’e getirme girişimlerine büyük destek olacağını söyledi.

Ross Brawn da F1 organizasyonunun çeşitliliği desteklemek ve bir kadın sürücüyü sporun en üst seviyesine çıkarmaya yardımcı olmak istediğini belirtti.

Bond Muir, “Motor sporlarında ilerlemek, çok fazla paraya sahip olmayı gerektiriyor. Çünkü ilerlemek için yetenek kadar desteğe ve sponsorlara da ihtiyacınız var.”

“Ve bunun, kendilerini tanıtmak için sürücülerimize çok daha büyük ve çok daha iyi bir platform vereceğini düşünüyorum. Umarım kariyerleri ilerledikçe daha fazla sponsorluk çekebilirler.”

“Bu yüzden bunun kritik derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Ross Brawn’ın da dediği gibi F1’in, kadınları F1’e getirme isteği var.”

“Ancak şu anda dünya genelindeki çeşitli çalışmaların yanı sıra W Series, kadınları F1’e girmeye teşvik etme tutkumuzda yeni oluşmaya başlayan bir oluşum.” dedi.

Bond Muir, FIA’nın W Series sürücülerine süper lisans puanı vermesinin büyük bir adım olacağını söyledi.

“İlk sezonda yaptığımız şey, 20 sürücüye tecrübe kazandırmak ve yarış yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak için koçluk yapmaktı. Ve umarım ikinci senede bundan daha fazlasını yaparız.”

“Ayrıca diğer markalar ve seriler de sürücülerimizi çok dikkatli şekilde izlemeye başladı. Yani şimdiden isteklerimizi gerçekleştirmeye başladık.”

“Kadınları F1’e getirmeye artık daha yakınız ve ikinci senemizdeki şampiyonumuz 15 süper lisans puanına sahip olacak ve bu da onlara bu yolda yardımcı olacak.”

“Ancak daha sonra şampiyonumuzun başka bir seriye geçmesi ve bu seride gerekli süper lisans puanını alması gerekecek, ki umarım bu gerçekleşir.”