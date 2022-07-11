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Bottas: "Şu anda Williams bile bizden hızlı"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, şu noktada Alpine ve McLaren'ın yanı sıra Williams'ın kendilerinden daha hızlı olduğunu söyledi.

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Bottas: "Şu anda Williams bile bizden hızlı"
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Alfa Romeo sezona çok iyi başlamasına ve arka arkaya güçlü puanlar almasına rağmen son yarışlarda geriye düşmeye başladı.

Son dört yarışın sadece birinden puan alabilen Alfa Romeo, şampiyonada Alpine ve McLaren'ın 30 puan ardına düşerken, yedinci sıradaki Haas da aradaki farkı 17 puana kadar indirdi.

Puansız geçen yarışın ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Bazı takımlar son dönemde ciddi bir ilerleme kaydetti. Örneğin Williams çok önemli adımlar attı."

"Bu hafta sonu da  iyi bir ilerleme kaydettiler. Aynı şekilde Alpine ve McLaren da bizden daha hızlıydı."

"Şimdi gelişim kaydetmek için tüm fırsatları değerlendirmemiz ve ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Puan alamamış olmamız çok kötü. Elimizden gelenin en iyisini yaptık fakat DRS kullanan bir grup aracın arkasında sıkışıp kaldıysanız, hiç şansınız olmuyor."

"Bu yüzden önümüz açıkken gidebilmek için  stratejiyi değiştirdik ancak aracımız yeterli hıza sahip değildi."

"Ne yazık ki Alonso son turda 10. sıra mücadelesinde öne geçti ve puansız kaldık."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Alessio Morgese

Bottas, puan alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını gizlemiyor

"Bugün gerçekten puan almayı umuyordum, hedefimiz buydu. Bu yüzden ilk onun hemen dışında bitirmek üzücü. Son turda Fernando yeni lastik setiyle aradaki farkı çok hızlı şekilde kapattı ve beni geçti."

"Bunun dışında strateji de dahil olmak üzere pek çok alanda iyi bir iş çıkardık. Başlangıç pozisyonumuz göz önüne alındığında en iyisini yaptık fakat araç özelikle virajlarda istediğimiz gibi değildi."

"Yine de en azından pitten başladığımız göz önüne alındığında iyi bir yükseliş kaydetmek güzeldi."

"Gelişmeye devam etmeliyiz çünkü diğer takımlar yerinde saymıyor. Fransa'daki pistin bizim aracımız için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Pazar günü şansımızı en üst düzeye çıkarmak için daha yüksek sıralardan başlamamız gerekiyor."

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