FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff hayatını kaybetti
Eski İspanya F4 şampiyonu ve FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff, bugün Spa'da gerçekleşen bir kaza sonucu 18 yaşında vefat etti.
Bu sabah Spa'da yağmur altında gerçekleşen Formula Regional Championship by Alpine yarışının neredeyse yarısında Güvenlik Aracı pistteydi.
Son dakikada Güvenlik Aracı pite döndü ve yarış bir turluğuna yeniden başladı, yeniden başlangıç sırasında Kemmel düzlüğüne girerken büyük bir kaza yaşandı.
Bu kaza esnasında spin atan Van't Hoff, kendisine yüksek hızla yaklaşan Adam Fitzgerald ile çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Van't Hoff'un aracı epey hasar gördü, yarış da hemen kırmızı bayrakla askıya alındı.
Kazadan yaklaşık 3 saat sonra bir duyuru yayınlayan FRECA yönetimi, Van't Hoff'un hayatını kaybettiğini resmen duyurdu.
Henüz 18 yaşındaki Hollandalı sürücü, 2021 sezonunda MP Motorsport ile İspanya F4'te yarışmaya başlamış, henüz çaylak sezonunda şampiyon olarak dikkatleri üstüne çekmişti.
Geçen yıl yine MP ile FRECA'ya geçen Van't Hoff, ilk sezonunda bir kez podyuma çıkmış, bu sezon ise genelde orta grupta mücadele vermişti.
FRECA bu hafta sonu Spa 24 Saat GT3 mücadelesinin destek yarışı olarak düzenlenmekteydi, vefatın ardından hem yarınki üçüncü FRECA yarışı, hem de Spa 24 Saat iptal edildi.
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