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Formula E

Nissan, Fenestraz'ı 2024//25 sezonu Formula E kadrosundan çıkardı

Sacha Fenestraz gelecek sezon Formula E'de Nissan ile yarışmayacak.

Jamie Klein
Jamie Klein
Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Sacha Fenestraz'ın Formula E kariyeri, 2024/25 sezonunda Nissan'ın kadrosunda yer almayacağının teyit edilmesinin ardından belirsizliğe sürüklendi.

Fenestraz ilk olarak 2022/23 sezonunda Nissan ile tamamen elektrikli seriye katıldı ancak takım arkadaşı Oliver Rowland tarafından ciddi bir şekilde mağlup edildiği zorlu bir ikinci sezon geçirdi.

Rowland iki yarış kazanıp şampiyonluk adayı olurken, Fenestraz Misano'daki en iyi derecesi olan beşinciliği ancak elde edebildi ve sıralamada 17. oldu.

Fenestraz'ın gelecek sezon için sözleşmesi olduğu düşünülüyordu ve Nissan'da kalması bekleniyordu, ancak geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı bilgisi kendisine iletildi.

Autosport'a konuşan Fenestraz, “Ağustos başında kalacağım söylenmişti ama görünüşe göre her şey değişti.”

“Şimdi kariyerim için bir çözüm bulmaya çalışıyorum, Formula E'de kalmak için. Ancak bu kadar geç söylenmesi, çoğu koltuk zaten dolu olduğu için kalmanın zor olacağı anlamına geliyor.”

“Zor bir sezondu, kariyerimin en zor sezonlarından biriydi. Ama hepimizin iniş çıkışları var. Oliver bile geçen yıl Mahindra ile sezonu tamamlayamadı."

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Pek çok sürücü benim yaşadığıma benzer yıllar geçirdi ve toparlanmayı başardılar.”

“Ne yazık ki bana bu fırsatı vermediler, bu utanç verici ama gerçek bu.” dedi.

2024/25 için boş pozisyonu olan tek takım ERT ve Mahindra ile yollarını ayırdıktan sonra gelecek sezon Lola ve Yamaha ile yeni bir ittifaka girecek olan Abt gibi görünüyor.

Bunların hiçbiri gerçekleşmezse, Fenestraz Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki fırsatları değerlendirebilir veya hatta Formula E'ye katılmadan önce başarıyla yarıştığı Japon yarış sahnesine geri dönebilir.

Fenestraz “İki seçenek var ama artık geç.”

Sezon neredeyse iki ay önce sona erdi ve çoğu sözleşme o zamandan önce imzalandı.”

“Şu anda şansımız çok az çünkü çok geç bir karar.”

“WEC'de bazı şanslar olabilir ve Japonya'ya geri dönme olasılığı da var, ancak önce Formula E'de kalma şansımız olup olmadığına bakacağız.” dedi.

.”

Sacha Fenestraz, KONDO RACING

Sacha Fenestraz, KONDO RACING

Photo by: Masahide Kamio

Fenestraz, 2020-22'de Toyota için yarıştığı Super Formula ve SUPER GT'ye geri dönmenin kariyeri için en doğru seçenek olacağını kabul etti.

Fenestraz, “Japonya'yı seviyorum, kültürünü seviyorum, orada gürültülü, yüksek yer basma kuvvetine sahip arabalarla yarışmayı seviyorum.”

“Orada yarışma şansım diğer yerlere göre daha yüksek.” dedi.

2024/25 Formula E sezonunda Nissan'da Rowland'a kimin eşlik edeceği belli değil ancak daha önce 2022/23'te Fenestraz ile birlikte Japon üretici için yarışan Norman Nato'nun olası dönüşüyle ilgili söylnetiler var.

Autosport'un yorum için ulaştığı bir Nissan sözcüsü şunları söyledi: “11. Sezon [2024/25] için sürücü kadromuz henüz onaylanmadı.”

“Ekip şu anda farklı seçenekleri değerlendiriyor ve bir karar verildiğinde zamanı geldiğinde bir duyuru yapılacaktır.”

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