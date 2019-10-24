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MotoGP / Son dakika

Crutchlow, Nakagami'den daha fazlasını beklemiş

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Crutchlow, Nakagami'den daha fazlasını beklemiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Eki 2019 05:53

Cal Crutchlow, bu sene LCR Honda'da takım arkadaşı olan Takaagi Nakagami'den daha iyi sonuçlar beklediğini söyledi.

Nakagami'nin 2019 MotoGP sezonu, Suzuka'daki hayal kırıklığı dolu onaltıncılıkla sona erdi. Japon sürücü, omuz ameliyatı olacağı için sezonun son 3 yarışına katılmayacak.

Nakagami, gelecek sene aynı bu sene olduğu gibi Honda'nın bir sene önceki motosikletini kullanacak. Crutchlow ise tam tersi, fabrika takımıyla aynı motosikleti kullanmaya devam edecek.

Crutchlow, "Tabii ki motosikleti geliştirmeye devam edecekler çünkü 2020 motosikletimiz, bu seneki motosiklete benziyor. 2019 ve 2020 motosikletleri, 2018 ve 2019 motosikletlerine göre daha benzer olacaklar."

"İyi bir motosiklete sahip olacak. Motosikletin sürüşü şu anda zor ancak 2018 motosikletini hâlâ yaptıkları gibi onu da geliştirmeye devam edecekler."

"Şu an için konuşmak zor ancak bu sene de daha iyi sonuçlar almalıydı. Onun bu sene, özellikle Mugello'daki beşincilikten sonra olduğundan daha güçlü olmasını bekliyordum."

"Geçen sene şampiyon olan motosikletle bu sene podyumlar alacağını düşünüyordum. Ancak o gittikçe güçleniyor. Gelecek sene onu yenmek zor olacak." dedi.

Nakagami'nin Mugello'da takım arkadaşı Crutchlow'u yenerek beşinci olması, en iyi sonucuydu. Ancak Assen'deki kazası sonrasında Japon sürücü, omzunda ağrı yaşamaya başladı.

Kendi sezonunu değerlendiren Nakagami, "10 üzerinden 6 veriyorum. Bazı yarışlarda daha iyi olabileceğimi hissettim. Mugello bunlardan birisi. 5. olmayı beklemiyordum ancak Assen'den sonra performansım düşüşe geçti."

"Tabii ki bu şekilde sezonu tamamladığım için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak yine de fena bir sezon olmadı. Özellikle sezon başı iyiydi. Umarım gelecek sene gerçek performansımızı gösterebiliriz." dedi.

Nakagami, 2020'de Honda'nın en son versiyon motosikleti vermesi için zorlayacağını söylemişti ancak istediğini alamadı.

Nakagami, "Fabrika motosikletini alırsanız, bu en iyisini aldığınız manasına gelir. Ancak bazen durumu anlamalısınız ve ben Honda'nın kararını kabullendim."

"Sezon içerisinde bazı güncellemeler alacağım. Marc, zor motosikletle şampiyon olmayı başardı. Bu açıdan onu takip etmemiz lazım." dedi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al , Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Jamie Klein

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