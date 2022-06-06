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Yarış galibi Quartararo bu kadar hızlı olmayı beklemiyormuş

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, Barcelona'da bu kadar tutarlı ve hızlı olmayı beklemediğini söylerken biraz daha mücadele olmasını beklediğini de belirtti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Yarış galibi Quartararo bu kadar hızlı olmayı beklemiyormuş
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Son şampiyon Pazar günü oldukça iyi bir start almasının ardından henüz ilk sektörde liderliğe yükseldi ve herkesten bir adım önde göründüğü mücadeleyi 6.4 saniye gibi ciddi bir farkla kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Cuma günü düşük yol tutuşuna sahip zemindeki hızı konusunda endişeli olduğunu söyleyen Quartararo'nun tüm şüpheleri de böylece ortadan kalkmış oldu. Rakiplerinin sorun yaşamasıyla Yamaha sürücüsü şampiyonadaki puan farkını 22'ye yükseltti.

Yarış hakkında konuşan Quartararo, "Yarış temposunda bu denli tutarlı performans göstermeyi beklemiyordum. Evet hızlıydık, ama aşırı hızlı değildik." 

"Start oldukça önemliydi. Stratejim motosikleti belli derecelerde zorladığım beş tur atarak yarışa başlamaktı."

"En dikkatli olduğum virajlar 3. ve 4. virajlardı. Lastik tüketiminin %50'sinin bu virajlarda yaşandığını söyleyemem, ancak çok dikkatliydim ve istikrarımı korumaya çalışıyordum."

"Birkaç turun ardından ne kadar farkla lider olduğumu gördüm ve bu inanılmazdı. Eğer liderseniz ve farkı açmışsanız o yarış oldukça uzun sürüyor ve motosiklet üzerinde düşünmemeniz gereken şeyleri düşünüyorsunuz - gerçekten aptalca şeyler."

"Açıkçası biraz daha mücadele olmasını beklerdim, yine de zevkliydi. İlk turda veya ikinci turda yarım saniye önde olduğumu gördüğümde harika olduğumu ve düzlükte geçilmeyeceğimi fark ettim."

"Dolayısıyla çok mutluyum, şampiyonluk için gerçekten güçlü bir adım attık." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'ya galibiyeti getiren en önemli faktörlerden biri iyi bir start almasıydı, ancak Fransız sürücü ilk viraja girerken "risk aldığını" söylüyor.

Quartararo, "Harika bir start aldım ancak elimden gelenin en iyisi değildi. Bence Aleix [Espargaro] ve Pecco [Bagnaia] benden biraz daha kötüydü."

"Geçmişte ilk virajdayken nerede fren yapacağınızı asla bilemezdim, ancak birisi ilk virajda fren yaptığında küçük bir fark yaratma imkanına sahip olabilirsiniz."

"Aleix oldukça geç fren yaptı, ben de karşılık verdim ve frenlere yüklendim. Virajı biraz geniş aldım ancak 2. virajda oldukça iyi bir savunma yapmayı başardım. Yine de çok fazla risk aldığımı söyleyebilirim." dedi.

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