Zarco: "Nakagami, Barselona MotoGP kazasının ardından tüm itibarını kaybetti"

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LCR Honda sürücüsü Nakagami, İtalya Grand Prix'sinde Rins ile çarpıştıktan sonra topa tutulmuştu.

Daha sonra Nakagami, Catalan GP'de 1. viraja giderken sert fren yaptığı için kaza yaptı ve hem Ducati'den Francesco Bagnaia'yı hem de Suzuki'den Rins'i beraberinde götürdü.

Rins'in sol bileği kırılırken Nakagami, yüzünü Bagnaia'nın arka tekerine çarptığı için gece boyu hastanede tutuldu.

Mugello kazası, cuma günü Barselona'daki güvenlik komisyonunda gündeme geldi ve Nakagami, geçiş hamlesi agresif olsa da büyük oranda savunuldu.

Fakat Zarco, Japon sürücünün 1. virajdaki kazanın ardından "tüm itibarını kaybettiğini" söyledi.

Zarco, "Güvenlik komisyonunda bu konuda konuştuk ve Rins, Mugello kazası hakkında fikrimizi sordu."

"Neler olduğu hakkında fikrimizi almak istedi ve Nakagami'nin Mugello'da hata yapmadığı konusunda neredeyse hepimiz hemfikirdik. Her ne kadar Nakagami'nin bazen geçiş yaparken agresif olabileceğini kabul etsek de hakemlerin ceza veremeyeceğini düşündük."

"Fakat Mugello'da çok büyük bir hata yapmamıştı."

"Bugünden itibaren güvenlik komisyonunda ona verdiğimiz tüm itibarı kaybetti, onun için yazık."

"Ne diyeceklerini bilmiyorum ama Rins'e çarptı ve tüm itibarını kaybetti." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Barselona yarış kazananı Fabio Quartararo da bunun bir yarış kazası olarak değerlendirilmemesi için çağrıda bulundu ve sürücüleri, ilk tur kazalarına karşı "dikkatli" olmaları için uyardı.

Quartararo, "Bu bir yarış kazası değildi çünkü böyle bir atak yapamazsınız."

"Pecco ikinciyken ve Nakagami o kadar uzaktayken böyle bir şey nasıl denenir bilmiyorum. Nasıl kafasını Pecco'nun tekerine çarpacak kadar gelebilir?"

"Bu bir yarış kazası değil. Bence ilk turlarda hepimiz dikkatli olmalıyız çünkü minimum ağırlığı 160 kilo olan büyük motosikletlerle yarışıyoruz ve eğer bir motosiklet çarparsa ölebilirsin."

"Start bizim için en tehlikeli yer, ilk turdan sonrası daha az riskli." dedi.

Jorge Martin, Quartararo'nun yorumlarına hemfikir oldu ve hakemlerin Mugello kazasına ceza vermemesinin olumsuz bir örnek olduğunu söyledi.

Martin, "Benim için bu bir yarış kazası değil. Bence Nakagami'yi Mugello'da cezalandırmaları gerekirdi. Ceza almadığı için artık her şeyi yapabileceğini düşünüyor."

"Bu yüzden yeniden yaptı ve eğer ceza almazsa bir sonraki yarış yeniden yapacak."

"Bu geri kalanlar için tehlikeli. Alex Rins'in bileğini kırdı, kendisi için de önemli bir şeyi yani başını riske etti."

"Sürücülerin güvenliği için bir sistem oluşturmaları gerekiyor ve cezalandırmamak kesinlikle doğru yol değil." dedi.