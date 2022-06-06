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MotoGP Haberler

MotoGP Barselona testi: Quartararo, Bagnaia'nın önünde en hızlısı

Katalonya GP'nin galibi Fabio Quartararo, Pazartesi günü Barselona'da yapılan testi zirvede tamamlayan isim oldu.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Barselona testi: Quartararo, Bagnaia'nın önünde en hızlısı
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Pazar günkü Katalonya GP'nin ardından sürücüler ve takımlar, sezonun ikinci sezon içi testi için Barselona'da kaldılar. Test koşulları, hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşması nedeniyle mükemmeldi fakat gün sonuna doğru rüzgar kendisini gösterdi.

Zaman tablosunun başındaki isim beklendiği üzere Katalonya GP'yi kazanan Fabio Quartararo'ydu ve testleri 1:39.447 ile zirvede kapattı.

Test boyunca sürücülerin yapması gereken çok sayıda iş vardı. Suzuki sürücüsü Joan Mir frenleme sorunlarını çözmeye odaklandı ve günü 72 turla tamamladı. Ayrıca KTM de farklı testler yaparken, Brad Binder 66 tur attı ve günün sonunda bir de kaza yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati GP22 ile güzel bir gün geçirirken, toplamda 84 attı ve yeni bir aero paket denedi. Bu yeni paketin hissiyatından memnun kalan Bagnaia, günü 1:39.451 ile ikinci bitirdi.

Johann Zarco iyi bir gün geçiren isimlerden birisiydi ve 1:39.500 ile üçüncü olduğu günde toplam 93 tur attı.

Aleix Espargaro, 81 tur attığı günde 1.39.558 ile dördüncü olurken, tıpkı takım arkadaşı Maverick Vinales gibi bazı aerodinamik parçaları test etti. Özellikle Viñales, çok sayıda test yaptı ve günü yedinci bitirdi.

Pol Espargaro, yeni parçalar test ettiği seansta 1.39.681 ile beşinci olurken, Jack Miller altıncı, Franco Morbidelli sekizinci, 78 tur atan Enea Bastianini dokuzuncu oldu. Genç takım arkadaşı Fabio di Giannantonio ise ilk onu tamamladı.

Pazartesi günkü testte dört sürücü yer almadı. Marc Marquez, ameliyat olmasının ardından yüksek ihtimalle sezonu kapatırken, Takaaki Nakagami ve Alex Rins de Pazar günkü kaza sonrası piste çıkmadılar.

Ayrıca Jorge Martin de Pazartesi günü elindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

Eindtijden van de MotoGP-test in Barcelona

Eindtijden van de MotoGP-test in Barcelona

Photo by: Mark Bremer

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