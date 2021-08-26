SRT, MotoGP'den ayrılıyor, yeni plan Misano'da açıklanacak

SRT, 2015 yılında Moto3 serisiyle beraber Grand Prix yarışlarına katıldı ve 2019'da Yamaha'nın uydu takımı olarak MotoGP'ye girmeden önce, 2018'de Moto2'de kendi takımını kurdu.

2019'da Franco Morbidelli, 2020'de Fabio Quartararo ve 2021'de Valentino Rossi ile fabrika desteğine sahip olan SRT, Tech3'ya kıyasla Japon üreticiyle daha yakın bir ilişkiye sahipti.

MotoGP'de olduğu süreçte SRT, altı galibiyet almayı başardı ve Franco Morbidelli 2020 yılında ikinci olarak takımın şampiyonadaki en iyi sonucunu yakaladı.

Takımın isim sponsoru Petronas, sezon sonunda takımla olan anlaşmasını sonlandıracağını açıklarken, SRT de MotoGP'ye odaklanabilmek adına Moto2 ve Moto3'teki takımlarını kapatacağını duyurmuştu.

SRT'den bugün yapılan açıklamaya göre, takım sezon sonunda MotoGP'den ve diğer serilerden çekilecek. Takım patronu Razlan Razali ve takım direktörü Johan Stifegelt, San Marino GP'de yeni bir ekip&oluşum açıklayacak.

Razali yaptığı açıklamada, “Geride kalan yıllarda kayda değer bir yolculuğa sahiptik."

"2015'te yaptığımız küçük başlangıçtan, 2018'de MotoGP'ye gireceğimizi açıkladığımız ve sıfırdan bir MotoGP ekibi oluşturduğumuz ana kadar bizim için büyük bir süreç oldu."

"2019'da griddeydik ve çaylak sezonumuzdaki henüz dördüncü yarışta ilk çizgideydik."

"Yedinci yarışta podyuma çıktık. 2020'de 20 yılı aşkın bir süre sonra Yamaha ile yarış kazanan ilk uydu takımı olduk. Hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında ikinci olduk."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"2021'de tüm zamanların en büyük sürücüsü Valentino Rossi ile yarıştık. Bu inanılmaz bir hikayeydi."

"Takım son yarışına Valencia'da çıkacak ve tüm ekibimize, sürücülerimize, taraftarlarımıza ve partnerlerimize, bize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz.

“Özellikle, onlarsız bunların hiçbirinin mümkün olmayacağı Petronas'a teşekkür ediyoruz."

İlginç şekilde takım yöneticisi Wilco Zeelenberg'in adı, 2022 için planlanan yeni organizasyonda yer almadı.

Yeni takımın, isim sponsoru olarak ekibe katılması beklenen WithU tarafından destekleneceği düşünülüyor.

Son dönemde Andrea Dovizioso'nun adı, Franco Morbidelli'den boşalan SRT koltuğuna geçeceği yönündeydi.