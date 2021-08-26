Vinales, Aprilia ile MotoGP testi yapacak

Vinales, Steiermark Grand Prix'sinde motosikletinin motoruna kasten zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesinin ardından Yamaha tarafından men edilmişti.

Geçen hafta Yamaha, Vinales'in kontratının feshedildiğini açıkladı ve İspanyol sürücü gelecek yıl için Aprilia ile anlaştı.

Motorsport.com geçen hafta Aprilia'nin Vinales'i mümkün olan en kısa sürede piste çıkarmak istediğini öğrenmişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Aprilia, Vinales'in ilk kez 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapacağı iki günlük Misano testinde, RS-GP'yi süreceğini doğruladı.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Teknik açıdan bakıldığında, motosikletinizi ilk kez test eden bir sürücüden izlenimlerini dinlemek her zaman büyüleyicidir."

"Özellikle Maverick gibi bir şampiyonu, Aprilia Racing ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Yarış departmanının son iki yılda pist üstünde yürüttüğü büyük çalışmaların ve cesaret verici sonuçların ardından, büyümemizi sürdürmeye yönelik adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz."

“Açıkçası başlangıçta, ergonomi ve ayarların her sürücü için farklılık gösterdiğini bildiğimiz için daha çok adaptasyon süreci olacak."

"Fakat Maverick'in yeteneği ve hızının hemen ortaya çıkacağına eminim ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bu testle birlikte Aprilia, Vinales'in 12 Eylül'deki Aragon GP ve bir sonraki hafta yapılacak San Marino GP'de yarışmak için hazır olup olmadığını değerlendirme şansı yakalayacak.

Vinales'in 2022 için takımla anlaşmasının ve Misano testinin, Andrea Dovizioso'nun Aprilia ile olan ilişkisini en yönde belirleyeceği belirsiz.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images