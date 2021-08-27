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MotoGP / Britanya GP Haberler

Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aleix Espargaro, Aprilia'da gelecekte takım arkadaşı olacak Maverick Vinales'in hemen hızlı olacağından şüphelerinin olmadığını söyledi.

Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok"

Steiermark GP hafta sonunda motosikletinin motoruna kasıtlı bir şekilde hasar vermeye çalıştığı iddiasıyla ani bir kararla Yamaha'dan gönderilen Vinales, takımla yollarını resmi olarak ayırdı ve 2022 sezonu için Aprilia ile anlaşmaya vardı.

Motorsport.com, Aprilia'nın Vinales'i mümkün olan en kısa zamanda motosiklete oturrmak için çalıştığı biliniyordu.

Aprilia, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesinde, Vinales'in 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Misano'da motosikletlerini test edeceğini açıkladı.

Gelecekteki takım arkadaşı hakkında konuşan Espargaro, "Son iki aydır ve aynı zamanda geçen sene Aprilia ve olası takım arkadaşım hakkında duyduğumuz onca şeyin ardından genel olarak mutluyum."

"Aprilia'nın sonunda üst düzey bir isimle anlaşmasından çok mutluyum. Yamaha ile yaşadığı sorunlar nedeniyle onun mümkün olan en kısa zamanda RS-GP'ye oturacak olmasından dolayı çok mutluyum."

"Yamaha'da yaşadıklarından dolayı mutlu değilim ancak aynı zamanda mutluyum çünkü o, Yamaha'ya alışkın bir isim, bu yüzden onun iki motosikleti kıyaslayabilecek olması bize yardımcı olacak."

"Onun hemen hızlı olacağı konusunda şüphe yok. Bu yüzden test için sabırsızlanıyoruz. Onun yapacağı yorumlar konusunda sabırsızlanıyoruz. Bakalım motosikletimizi nasıl sürecek?" dedi.

Espargaro da 2014'te Forward Racing Yamaha ile yarıştığı için geçmişten Yamaha deneyimine sahip bir isim.

Espargaro, 2021 RS-GP'nin Yamaha'ya çok benzediğini bu yüzden Vinales'in Aprilia'ya alışma sürecinin çok uzun sürmesini beklemediğini söyledi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, "Onun için zor olacağını düşünmüyorum. Forward Yamaha'yı süreli çok uzun zaman oldu ancak dürüst olmam gerekirse RS-GP 21, Forward Yamaha'da sürdüğüm motosiklete en yakın olanı."

"Bu yüzden gaza ilk dokunmasıyla adapte olabilir. Son iki senedir motor mühendisleriyle motor üzerinde çok sıkı çalıştım. Aynı zamanda elektronik mühendisleriyle motoru daha yumuşak yapmak ve en kısa sürede maksimum torku almak için çok çalıştım çünkü torku anında hissetmeyi seviyorum."

"Bu konu üzerinde çok sıkı çalışıyorum. Onun bunu seveceğini düşünüyorum."

"RS-GP 21'in yere basma seviyesine adapte olmak zorunda kalacağını düşünüyorum çünkü sene başında ben de bunu yapmak zorunda kalmıştım."

"Ancak genel olarak iyi hissedeceğini düşünüyorum. Doğrudan iyi olacağını düşünüyorum."

"Onun motosiklete biner binmez çok mutlu olacağından eminim." dedi.

Sonunda "kendisinden muhtemelen hızlı" bir sürücünün Aprilia'ya katılacak olması hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Espargaro, kendi performansını savundu ve Vinales'i 2022'de zorlayacağını söyledi.

Espargaro, "Özellikle Aprilia için iyi hissediyorum. Aprilia derken, kendimi de dahil ediyorum. Maverick gibi üst düzey bir sürücüyü hak ediyoruz."

"Her zamandan daha iyi sürdüğümü düşünüyorum. Şu anda bu kategorinin en iyi sürücülerinden olduğumu düşünüyorum ancak yine de Maverick gibi galibiyetlerim ya da podyumlarım yok."

"Aprilia'nın onun gibi bir sürücüye sahip olacak olmasından çok mutluyum."

"Maverick, onu takımda iyi karşılayacağımı ve beni yenmenin zor olacağını çok iyi biliyor."

"Birlikte savaşacağımız için mutluyum ancak beni yenmesi kolay olmayacak. Benim seviyemde kalmak için çok zorlaması gerekecek." dedi.

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