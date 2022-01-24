RNF MotoGP takımı, 2022 renk düzenini tanıttı!

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İsim sponsoru Petronas'in 2021'i sonunda SRT'den ayrılması seçmesinin ardından Petronas Sepan Racing Team'in yerini RNF alıyor.

Hem Sepang hem de Petronas'ın spordan çekilme kararı sonrası takım yönetimini mevcut patron Razlan Razali, devralmış durumda.

İtalyan şirket WithU, RNF Racing'in yeni isim sponsoru olurken, yeni sezonda takım için yarışan isimler Andrea Dovizoso ve Darryn Binder olacak.

Dovizioso, 2021'in beş yarışında Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin iki yıllık Yamaha motosikletiyle yarışlara geri dönmüştü.

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2020'nin sonunda Ducati ile yollarını ayıran Dovizioso, ardından seriye bir yıl ara vereceğini açıklamıştı. Fakat Aprilia'dan test sürücülüğü teklifi aldı ve yıl içerisinde birden fazla test yaptı.

Yamaha'nın desteğiyle seriye dönen Dovizioso, geçen yıl yaptığı beş yarışın dördünde puan aldı ve en iyi sonucu Valensiya'daki 12. sırasıydı.

İtalyan sürücü, 2022'de doğrudan Japon marka ile anlaşmaya sahip olacak ve yeni sezonda güncel fabrika motosikleti sürecek.

Yeni takım arkadaşı Darryn Binder ise son yıllarını Moto3'te geçirmesinin ardından bu yıl Valentino Rossi'nin takımdaki yerini devralacak.

Binder, 2022 motosikletini değil, 2021 versiyon M1'i sürecek.

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