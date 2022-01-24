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MotoGP / RNF MotoGP Team lansmanı Haberler

RNF MotoGP takımı, 2022 renk düzenini tanıttı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Yeni RNF Racing Yamaha ekibi, 2022 MotoGP sezonunda kullanacağı yeni renk düzenini bugün yaptığı lansmanla tanıttı.

RNF MotoGP takımı, 2022 renk düzenini tanıttı!
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İsim sponsoru Petronas'in 2021'i sonunda SRT'den ayrılması seçmesinin ardından Petronas Sepan Racing Team'in yerini RNF alıyor.

Hem Sepang hem de Petronas'ın spordan çekilme kararı sonrası takım yönetimini mevcut patron Razlan Razali, devralmış durumda.

İtalyan şirket WithU, RNF Racing'in yeni isim sponsoru olurken, yeni sezonda takım için yarışan isimler  Andrea Dovizoso ve Darryn Binder olacak. 

Dovizioso, 2021'in beş yarışında Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin iki yıllık Yamaha motosikletiyle yarışlara geri dönmüştü.

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
1/10

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
2/10

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
3/10

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing
4/10

Fotoğraf: RNF Racing

Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
5/10

Fotoğraf: RNF Racing

Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
6/10

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing
7/10

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing
8/10

Fotoğraf: RNF Racing

Darryn Binder, RNF Racing
Darryn Binder, RNF Racing
9/10

Fotoğraf: RNF Racing

Darryn Binder, RNF Racing
Darryn Binder, RNF Racing
10/10

Fotoğraf: RNF Racing

2020'nin sonunda Ducati ile yollarını ayıran Dovizioso, ardından seriye bir yıl ara vereceğini açıklamıştı. Fakat Aprilia'dan test sürücülüğü teklifi aldı ve yıl içerisinde birden fazla test yaptı.

Yamaha'nın desteğiyle seriye dönen Dovizioso, geçen yıl yaptığı beş yarışın dördünde puan aldı ve en iyi sonucu Valensiya'daki 12. sırasıydı.

İtalyan sürücü, 2022'de doğrudan Japon marka ile anlaşmaya sahip olacak ve yeni sezonda güncel fabrika motosikleti sürecek.

Yeni takım arkadaşı Darryn Binder ise son yıllarını Moto3'te geçirmesinin ardından bu yıl Valentino Rossi'nin takımdaki yerini devralacak.

Binder, 2022 motosikletini değil, 2021 versiyon M1'i sürecek.

Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing
1/9

Fotoğraf: RNF Racing

Darryn Binder, RNF Racing
Darryn Binder, RNF Racing
2/9

Fotoğraf: RNF Racing

RNF Racing bike livery
RNF Racing bike livery
3/9

Fotoğraf: RNF Racing

RNF Racing bike livery
RNF Racing bike livery
4/9

Fotoğraf: RNF Racing

RNF Racing bikes livery
RNF Racing bikes livery
5/9
Bike of Darryn Binder, RNF Racing
Bike of Darryn Binder, RNF Racing
6/9

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing
7/9

Fotoğraf: RNF Racing

Andrea Dovizioso, RNF Racing
Andrea Dovizioso, RNF Racing
8/9

Fotoğraf: RNF Racing

Darryn Binder, RNF Racing
Darryn Binder, RNF Racing
9/9

Fotoğraf: RNF Racing

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