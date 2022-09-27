Quartararo: “Uzun süredir yarışta motosiklet sürmekten keyif almadım”

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Quartararo, 2022 sezonunun ikinci yarısında Yamaha paketiyle yaşadığı güç sorunlarıyla oldukça zorlandı.

Quartararo geçiş yapmakta zorluk yaşadığı için Silverstone’da uzun tur cezasının getirdiği hasarı minimuma indiremedi ve yarışı 8. sırada tamamladı. Misano’da 5. olurken geçtiğimiz hafta sonu Motegi’de 8. sırada finiş gördü. Aragon’da ise ilk turda kaza yaptı.

Son 6 yarışta sadece bir kere podyum gören Quartararo’nun şampiyonadaki liderlik avantajı, sadece 10 puana kadar düşmüştü. Ancak Japonya’da Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın kaza yapmasıyla ve Aleix Espargaro’nun 16. olmasıyla bu fark 18 puana çıktı.

Quartararo, Motegi yarışında geçiş yapamamasının “hüsrana uğratıcı” olduğunu söylerken şu anda Yamaha motosikletini kullanmaktan keyif almadığını söyledi.

Quartararo, “Geleceği yani sonraki yarışı düşünmelisiniz çünkü sonraki seneye kadar Japonya’ya dönmeyeceğiz ve o zamana kadar daha iyi bir motosiklete sahip olacağız.”

“Uzun zamandır yarışta motosiklet sürmekten keyif almadım.”

“Eğer ön sırada başlamıyorsunuz, [kazanma şansınıza] elvada diyebilirsiniz.” yorumlarında bulundu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Quartararo, iyi tur zamanlarına önceki yıllardaki kadar kolay ulaşamadığı için yazın başında Yamaha’nın sıralama performansından da memnun olmadığını ifade etmişti.

Fransız sürücü, 2022’de sadece bir pole pozisyonu kazandı ve bunun dışında sadece 4 kez ön sıradan başlandı.

Yamaha, 2023 sezonu için daha güçlü bir motor üretmek adına Japonya’daki fabrikada son sürat çalışıyor. Bu yeni motoru, San Marino GP sonrası Misano’da test etmişti.

Eskiden F1’de motor şefliği yapmış olan Luca Marmorini’nin danışmanlığında geliştirilen yeni motoru Quartararo da övdü ancak yarışa hazır olmadan önce üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini hissettiğini de belirtti.