Crutchlow, MotoGP Japonya yarışını etkileyen olayı açıkladı

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Üç kez MotoGP yarış galibi, RNF Racing Yamaha'da emekli Andrea Dovizioso'nun yerini aldığı altı yarışlık yarışının ikincisinde.

Sıralama turlarında 23. sırayı elde eden Crutchlow, Motegi'de grid yoluna giden son virajda düşük ön lastik sıcaklığını bildiren bir alarm çaldığında panik olarak gerekli start ayarlarını yapmayı unuttu.

Yarış sonunda 15. sıraya yükselip liderle arasında 19.2 saniye olan Crutchlow, aldığı sonuçtan gurur duyduğunu ve daha iyi bir sıralamayla daha iyi bir start alabilseydi ilk 10 için savaşabileceğine inandığını söyledi.

Crutchlow, “Start için gride gelirken 'ön lastik sıcaklığının gereken aralıkta olmadığına dair' bir alarm ötmesini göz önünde bulundurursak, gayet iyi bir sonuç aldım ve bundan oldukça mutluyum."

"Yaşadığım olaydan dolayı panikledim ve yapmam gereken ayarları yapmak için tuşlara basamadım."

“Yani startta hiçbir şey açık değildi, start kontrolü de yoktu."

“Yani açıkçası, olması gerekene kıyasla berbat bir start aldım; aslında start cihazları olmadan da iyi sayılırdım ama çok fazla pozisyon kaybettim ve zaten arka sıradaydım."

"Diğerlerini geçmem uzun zaman aldı ama geçtiğimde en az Jack kadar hızlıydım, tempom vardı ancak arka sıradan başlamıştım. Start kontrolü tuşuna basamadım ama gayet iyi hissettim." dedi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Britanyalı, sıralama turlarındaki sorunlarının bir kısmının MotoGP'de hızlı olması gereken turları tamamlayamaması olduğunu söyledi ve artık tam zamanlı yarışçı olmadığını da ekledi.

Crutchlow, “Benim asıl sorunum, çok gerilerden başlamak. Yamaha'da birini geçmeniz için en az 3 tura ihtiyacınız oluyor."

“12. turda temiz havadaydım, ancak geçtiğiniz herkes bir öncekinden daha hızlı oluyor."

"Öndeki grubu yakalıyorduk, iyi bir pozisyonda başlasaydım 8. ya da 9. sırada bitirebilirdim."

"Ayrıca Aragon'da kendimi iyi hissettim ve buraya şimdiden olumlu duygularla geldim. Cuma günü, hafta sonu boyunca hızlı olabileceğimi biliyordum, ancak sıralamalarda gereken hızlı turları atamıyorum çünkü artık yarışmıyorum."

“Pol Espargaro sanırım 1:46'lık turlar atmıştı, ardından cuma öğleden sonra 1:44'lük bir tur attı. Bu benim için olağanüstü." dedi.