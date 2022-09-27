Nakagami, sakatlanan parmağından ameliyat olacağı için MotoGP Tayland GP'sini kaçıracak

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Aragon Grand Prix'sinde Marc Marquez ile yaşadığı temasın ardından yere düşen LCR Honda sürücüsünün sağ elinin dördüncü ve beşinci parmaklarında kesikler oluşmuştu.

Japonya GP'de piste geri dönen ve pazar günkü yarışı 20. sırada bitiren Japon sürücü, hafta sonu boyunca elinde yaşadığı kanamayla uğraşıyordu.

Yarıştan sonra Japonya'da bir uzmana göründü ve Salı sabahı yapılan taramanın ardından parmağında tendon yırtığı olduğu keşfedildi.

Nakagami Cuma günü bir ameliyat daha olacak ve Avustralya GP'ye kadar pistlere dönemeyecek.

Bu hafta sonu Nakagami'nin yerine, geçen hafta özel davetle piste çıkan ve 10. turda kaza yapan Nagashima geçecek.

Nagashima şunları söyledi: "Öncelikle Taka'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda geri dönebilir. Onun yerine LCR Honda IDEMITSU Takımı için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve yarıştan keyif almaya çalışacağım.

"Bu hafta sonu yapılacağı yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Japonya GP'sinde gerçekten çok eğlendim ve çok şey öğrendim."

"Bu hafta sonu da aynısını yapmaya devam etmek istiyorum çünkü MotoGP motosikletiyle öğrenmem gereken pek çok şey var."

Tetsuta Nagashima, HRC Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images