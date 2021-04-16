Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!

2020'nin ilk yarışı olan Jerez'de yaşadığı kazada kolunu kıran Marquez, 265 gün sonra ilk defa bir MotoGP seansına başladı.

Algarve'de gece yağan yağmur nedeniyle pistin bazı bölümleri ıslaktı ve seansın başında tur zamanları geçen seneye göre 15 sn daha yavaştı.

Seans ilerledikçe koşullar iyileşti ve tur zamanları da hızlandı. Bu yüzden sürekli olarak zaman tablosunun zirvesindeki isimler değişti.

Seansın bitmesine 16 dakika varken Vinales 1:44.777 ile liderliği Joan Mir'den aldı ve ardından 1:44.334 ile derecesini daha da geliştirdi.

Daha sonra Francesco Bagnaia 1:44.239 ile liderliği devralsa da çok geçmeden yine Vinales 1:43.544'lük derecesiyle zirveye yükseldi.

Mücadeleye geri dönen Marquez, 1:43.544 ile en hızlı turu yineledi ancak liderliği çok uzun sürmedi çünkü Bagnaia 1:42.934 ile o dereceyi geride bıraktı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın sonunda pist kurudukça sürücüler peş peşe hızlı turlar attılar. Marquez, 1:42.378'lik son turuyla zirveye yükseldi ve manşetleri süsleyecek gibi duruyordu.

Ancak Suzuki'den Alex Rins ve Vinales, son turlarında Marquez'den daha iyi dereceler elde ettiler ve Marquez böylece 3. sıraya gerilemiş oldu.

Vinales, 1:42.127'lik derecesiyle Rins'in 0.151 sn önünde seansı ilk sırada tamamlarken Marquez 0.251 sn geride kaldı.

Marquez'i yeni takım arkadaşı Pol Espargaro takip ederken Honda sürücülerinin arkasında Pramac Ducati'den Johann Zarco ile Bagnaia yer aldılar.

Son yarışın galibi Fabio Quartararo 7. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler Jack Miller, Alex Marquez ve Danilo Petrucci oldular.

Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi 11. olurken son şampiyon Mir 13. sırada seansı tamamladı.

MotoGP Portekiz Grand Prix - 1. antrenman sonucu