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MotoGP / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Portekiz GP öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansını Yamaha'dan Maverick Vinales ilk sırada tamamlarken, 9 aylık sakatlık döneminin ardından dönüş yapan Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez 3. sırada yer aldı.

Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!

2020'nin ilk yarışı olan Jerez'de yaşadığı kazada kolunu kıran Marquez, 265 gün sonra ilk defa bir MotoGP seansına başladı.

Algarve'de gece yağan yağmur nedeniyle pistin bazı bölümleri ıslaktı ve seansın başında tur zamanları geçen seneye göre 15 sn daha yavaştı.

Seans ilerledikçe koşullar iyileşti ve tur zamanları da hızlandı. Bu yüzden sürekli olarak zaman tablosunun zirvesindeki isimler değişti.

Seansın bitmesine 16 dakika varken Vinales 1:44.777 ile liderliği Joan Mir'den aldı ve ardından 1:44.334 ile derecesini daha da geliştirdi.

Daha sonra Francesco Bagnaia 1:44.239 ile liderliği devralsa da çok geçmeden yine Vinales 1:43.544'lük derecesiyle zirveye yükseldi.

Mücadeleye geri dönen Marquez, 1:43.544 ile en hızlı turu yineledi ancak liderliği çok uzun sürmedi çünkü Bagnaia 1:42.934 ile o dereceyi geride bıraktı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın sonunda pist kurudukça sürücüler peş peşe hızlı turlar attılar. Marquez, 1:42.378'lik son turuyla zirveye yükseldi ve manşetleri süsleyecek gibi duruyordu.

Ancak Suzuki'den Alex Rins ve Vinales, son turlarında Marquez'den daha iyi dereceler elde ettiler ve Marquez böylece 3. sıraya gerilemiş oldu.

Vinales, 1:42.127'lik derecesiyle Rins'in 0.151 sn önünde seansı ilk sırada tamamlarken Marquez 0.251 sn geride kaldı.

Marquez'i yeni takım arkadaşı Pol Espargaro takip ederken Honda sürücülerinin arkasında Pramac Ducati'den Johann Zarco ile Bagnaia yer aldılar.

Son yarışın galibi Fabio Quartararo 7. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler Jack Miller, Alex Marquez ve Danilo Petrucci oldular.

Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi 11. olurken son şampiyon Mir 13. sırada seansı tamamladı.

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MotoGP Portekiz Grand Prix - 1. antrenman sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'42.127  
2 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'42.278 0.151
3 Spain Marc Marquez Honda 14 1'42.378 0.251
4 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'42.382 0.255
5 France Johann Zarco Ducati 20 1'42.443 0.316
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'42.464 0.337
7 France Fabio Quartararo Yamaha 14 1'42.528 0.401
8 Australia Jack Miller Ducati 18 1'42.536 0.409
9 Spain Alex Marquez Honda 14 1'42.781 0.654
10 Italy Danilo Petrucci KTM 12 1'42.957 0.830
11 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'43.013 0.886
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'43.036 0.909
13 Spain Joan Mir Suzuki 15 1'43.060 0.933
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'43.243 1.116
15 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'43.539 1.412
16 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'43.702 1.575
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'44.000 1.873
18 Italy Luca Marini Ducati 15 1'44.602 2.475
19 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'44.967 2.840
20 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'45.325 3.198
21 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'45.335 3.208
22 South Africa Brad Binder KTM 17 1'47.774 5.647
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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Editör Lewis Duncan

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