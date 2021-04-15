Petrucci, Katar yarışlarından sonra omzunun çıktığını fark etmiş

Petrucci, Katar'da gerçekleştirilen yarışların ilkinde ilk turda kaza yapmış ve ardından Katar'da kaldığı süre boyunca sol omzundaki iltihaplanma ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Katar'daki ikinci yarışta ancak 19. olabilen Petrucci, evine döndükten sonra röntgen çektirdiğini ve kolundaki acının omzunun çıkmasından kaynaklandığını öğrendiklerini söyledi.

Petrucci, "Öncelikle, evime döndüğümde omzumdan röntgen çektirdim ve ilk yarışta omzumun çıktığını fark ettim."

"Omzum çıkmış ve ardından yeniden yerine oturmuş. Bu yüzden çok fazla acı çekiyormuşum."

"Neyse ki, bağlarda bir hasar olmamış. Ancak büyük bir iltihaplanma vardı. Bu süre boyunca bu yarış için mümkün olduğunca formda olmaya çalışmak için her sabah fizyo ile çalıştım."

"Şanslıydım ki Katar'daki ikinci yarışta iltihap çözücü ilaçlarla yarışabildim ancak motosikleti tek kolumla yönlendirdiğim için sağ kolumda da iltihaplanma olmuş."

"Her neyse, daha iyi hissediyorum ve bu hafta sonu bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ve bu pist motosikletimize çok iyi uyduğu için, bu hafta sonunun iyi bir fırsat olacağını biliyoruz." dedi.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen seneki Portekiz GP'yi Tech 3 KTM'nin eski sürücüsü Miguel Oliveira domine ederek kazanmıştı.

Petrucci'nin takım arkadaşı Iker Lecuona da Katar'da kolunda şişme sorunuyla karşılaşmıştı. Lecuona, Perşembe günkü kontrollerden yarışma izni aldı.

Benzer sorunla operasyon geçiren Ducati sürücüsü Jack Miller da yarışma izni aldı.