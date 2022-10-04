Oliveira, sanılanın aksine rahat bir Tayland yarışı geçirmemiş

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Portekizli sürücü, 11. sıradan başladığı Buriram'daki yağmurlu yarışta Ducati sürücüsü Jack Miller ile galibiyet için mücadele edecek konuma geldi ve 25 turluk yarışın 14. turunun son virajında Miller'a atak yaptı.

Oliveira, Miller'ın temposu sebebiyle bu kadar zorladığını ve pes etmediğini belirtti.

Oliveira MotoGP kariyerinin beşinci zaferinin ardından, "Zihinsel olarak çok zor bir yarıştı."

"Yağışlı her yarış çok zordur çünkü en ufak bir hata size çok pahalıya mal olur."

"Evet rahattım ama inanılmaz rahat sayılmazdım."

"Bence Jack de inanılmaz bir tempoya sahipti ve son tura kadar mücadele içerisindeydik."

"Çok iyi bir yarıştı, ancak yarışın başlangıcı hepimiz için çok zordu çünkü düzlüklerde önümüzü pek göremiyorduk ve çok kayıyorduk."

"Günün sonunda tabii ki ıslak bir yarışta kazandığım için şikayet edemem, oldukça iyiydi." dedi.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Bu, Oliveira'nın 2022 sezonundaki ikinci galibiyetiydi. İlk galibiyetini ise mart ayında Endonezya'da benzer şekilde ıslak bir pistte elde etmişti.

KTM sürücüsü, ıslak yarışlarda bu kadar güçlü olmasının sebebini bilmiyor. Ancak diğer yarışlarda da bu kadar rekabetçi olabilmeyi istiyor.

Oliveira'ya ıslak yarışlarda neden avantaj sağladığı konusu sorulduğunda, "Hiç bilmiyorum."

"Bu konuda bir açıklamam yok ancak kuru zeminlerde de bu kadar rekabetçi olmak istiyorum."

"Ancak yine yağışlı olan herhangi bir pistte yarış kazanmayı isterim." dedi