Yamaha: "Quartararo'nun yaşadıklarını açıklayabilmek çok zor"

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Buriram'daki mücadeleye dördüncü sırada başlayan Quartararo, startta ilk virajda dışarı açılmasının ardından 11. sıraya, birkaç saniye sonra dördüncü virajda dışarı açılmasının ardından ise 17. sıraya geriledi ve hiçbir varlık gösteremediği yarışı yine 17. sırada tamamladı.

Şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia ise 3. olarak podyuma geri döndü -bu, şampiyonadaki puan farkının da iki puana kadar inmesi anlamına geliyor!

Yarışın ardından Yamaha garajını hızlıca terk eden Quartararo, tüm basın toplantılarını da iptal etti.

Fransız sürücünün yaşadığı sorunları açıklayamayan Yamaha patronu Massimo Meregalli, "Tahmin edebileceğiniz gibi, bu uğraşmak istediğimiz bir durum değildi."

"Yarıştan sonra Fabio ile konuşmadık çünkü muhtemelen hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti, sakinleşmek için doğruca ofisine gitti."

"Onunla konuşmadan karar vermek bizim için de zor. Kendisiyle konuşmalı, verileri kontrol etmeli ve eşleşip eşleşmediklerini görmeliyiz."

"Yaşananları anlamak çok zor. Elbette bu yarış herkes için bir kumar oldu çünkü tüm seansların kuru zeminde gerçekleşmesinin ardından ıslak zeminde yarışmak zorunda kaldık."

"Ancak aynısı Endonezya'da da gerçekleşti ve orada gayet iyi performans göstermiştik. Burada ise tam tersi oldu. Henüz pek bir şey bilmiyoruz, anlamak için zamana ihtiyacımız var." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış esnasında Quartararo ile mücadele eden ve yarışın bir noktasını önde götüren RNF Yamaha sürücüsü Cal Crutchlow, Fransız sürücünün kendisi gibi ön lastik basıncı sorunlarıyla mücadele ettiğini düşünüyor.

Crutchlow "Quartararo iyi bir yağmur sürücüsü, çünkü geçen yıl Le Mans'ta üçüncü olmuştu. Bu yıl da Mandalika'da podyumdaydı."

"Dürüstçe konuşmak gerekirse, motosiklet kuru zeminde en iyisi değil, bu yüzden kuru zeminde çok iyi sürüyor ve fark yaratıyor."

"Yağmurda ise herkes eskisi kadar iyi sürüyor ama motosikletin sorunları da artıyor. Bu yüzden gelişmeye devam etmeliyiz."

"[Ön lastikle mücadele ettiğini] görebiliyordum. Yaptığım tek şey geç frenaj ile rakiplerimi savunmaktı, ancak yapabildiğim tek iyi şey buydu, gerisi zaman kaybıydı."

"Sert fren yaptığınızda ön lastik basıncını tekrar arttırıyorsunuz. Yani, kazanamayacağınız bir durumdasınız."

"Fabio yarış boyunca virajları hiç alamadı. Virajı yavaş döndüğü için gaza erken bastığında ise arka yol tutuşu hiç kalmıyordu. Onun gibi iyi bir yağmur sürücüsüne çok yazık oldu." dedi.