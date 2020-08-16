Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!

Koronavirüs krizi, MotoGP organizatörü Dorna Sports’u, padok güvenliği için çok sayıda protokolü uygulamaya zorladı. Bunlardan birisi de yarışları seyircisiz gerçekleştirmekti.

Bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen 3 MotoGP, 4 Moto2 ve 4 Moto3 yarışı seyircisiz şekilde yapıldı. Bu haftaki ve gelecek hafta Red Bull Ring yarışları da yine seyircisiz gerçekleştirilecek.

Avrupa genelindeki sosyal mesafe kuralları çoğunlukla toplu etkinlikleri yasaklasa da, Emilia Romanga bölgesi, Misano’ya her iki yarış hafta sonundaki üç gün boyunca 10 bin seyirciye kadar kapılarını açma izni verdi.

Güvenliği sağlamak için, kalabalık grupların etkileşimini engellemek amacıyla her tribün için özel park alanları olması ve dolaşım yapmalarına izin verilmemesi gibi protokoller uygulanacak.

Pistten yapılan açıklamada, “Bu, bizi heyecanlandıran bir karar. Çünkü bu, belirli şartlar altında dünya sporlarının sonunda taraftarlar önünde yeniden başlaması için yeşil ışığı temsil ediyor.”

“Bir ay içerisinde, Marco Simoncelli Pisti’nde her gün 10 bin konuğu güvenle karşılamaya hazır olacağız. Böylece iki hafta sonu boyunca 60 bin kişinin bu gösteriyi canlı olarak görme olasılığını garanti edeceğiz.”

“Emilia-Romagna Bölgesi’ne ve bölge başkanı Stefano Bonaccini’ye, projemizi dinleyip dikkatli şekilde değerlendirdikleri için çok teşekkürler.”

“Elbette geçen seneki gibi, tek bir hafta sonunda 160 bin kişiyi ağırlamak gibi olmayacak. Ancak bugün, objektif şekilde birkaç hafta öncesine kadar garanti edilmesi imkansız veya çok karmaşık görünen bir fırsatımız var.”

“Her durumda bu, turizm endüstrisi için bir destek olacak ve MotoGP ‘topluluğu’ da organizasyonda görev alan, takımlara yardımcı olan ve Riviera’da kalan en az 3000 kişiyi daha garanti ediyor (aslında Dorna bu sayıyı 1600’e indirmişti).”

“Buna ek olarak, tüm dünyaya ulaşacak olan güçlü bir medya mesajı da verilmiş oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Pazartesi günü Portekiz’in Algarve Pisti, 20-22 Kasım’da gerçekleştirilecek olan sezon finalini taraftarlar önünde yapma niyeti olduğunu açıklamıştı.

Taraftarların pistlere geri dönmesinin, padoğun yazılı medyaya tekrar açılmasıyla aynı zamana denk gelip gelmeyeceği henüz belli değil.