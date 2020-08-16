MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!

paylaşım
yorumlar
Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Ağu 2020 14:30

MotoGP’nin Misano’da düzenlenecek olan San Marino ve Emilia Romagna yarışları, serinin bu sezonki ilk seyircili yarışları olacak.

Koronavirüs krizi, MotoGP organizatörü Dorna Sports’u, padok güvenliği için çok sayıda protokolü uygulamaya zorladı. Bunlardan birisi de yarışları seyircisiz gerçekleştirmekti.

Bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen 3 MotoGP, 4 Moto2 ve 4 Moto3 yarışı seyircisiz şekilde yapıldı. Bu haftaki ve gelecek hafta Red Bull Ring yarışları da yine seyircisiz gerçekleştirilecek.

Avrupa genelindeki sosyal mesafe kuralları çoğunlukla toplu etkinlikleri yasaklasa da, Emilia Romanga bölgesi, Misano’ya her iki yarış hafta sonundaki üç gün boyunca 10 bin seyirciye kadar kapılarını açma izni verdi.

Güvenliği sağlamak için, kalabalık grupların etkileşimini engellemek amacıyla her tribün için özel park alanları olması ve dolaşım yapmalarına izin verilmemesi gibi protokoller uygulanacak.

Pistten yapılan açıklamada, “Bu, bizi heyecanlandıran bir karar. Çünkü bu, belirli şartlar altında dünya sporlarının sonunda taraftarlar önünde yeniden başlaması için yeşil ışığı temsil ediyor.”

“Bir ay içerisinde, Marco Simoncelli Pisti’nde her gün 10 bin konuğu güvenle karşılamaya hazır olacağız. Böylece iki hafta sonu boyunca 60 bin kişinin bu gösteriyi canlı olarak görme olasılığını garanti edeceğiz.”

 

“Emilia-Romagna Bölgesi’ne ve bölge başkanı Stefano Bonaccini’ye, projemizi dinleyip dikkatli şekilde değerlendirdikleri için çok teşekkürler.”

“Elbette geçen seneki gibi, tek bir hafta sonunda 160 bin kişiyi ağırlamak gibi olmayacak. Ancak bugün, objektif şekilde birkaç hafta öncesine kadar garanti edilmesi imkansız veya çok karmaşık görünen bir fırsatımız var.”

“Her durumda bu, turizm endüstrisi için bir destek olacak ve MotoGP ‘topluluğu’ da organizasyonda görev alan, takımlara yardımcı olan ve Riviera’da kalan en az 3000 kişiyi daha garanti ediyor (aslında Dorna bu sayıyı 1600’e indirmişti).”

“Buna ek olarak, tüm dünyaya ulaşacak olan güçlü bir medya mesajı da verilmiş oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Pazartesi günü Portekiz’in Algarve Pisti, 20-22 Kasım’da gerçekleştirilecek olan sezon finalini taraftarlar önünde yapma niyeti olduğunu açıklamıştı.

Taraftarların pistlere geri dönmesinin, padoğun yazılı medyaya tekrar açılmasıyla aynı zamana denk gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!

Önceki haber

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu
59dk

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
22dk

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

Hamilton, yarıştaki performansları karşısında afallamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
18dk

Hamilton, yarıştaki performansları karşısında afallamış

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
55dk

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!
MotoGP MotoGP / Son dakika
3s

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

Canlı Anlatım: İspanya GP
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: İspanya GP

Son Haberler

Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!
MOTOGP MotoGP / Son dakika
1s

Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu
2s

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!
MOTOGP MotoGP / Son dakika
3s

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

Rossi, Dovizioso'nun Ducati'den ayrılması karşısında şaşkın
MOTOGP MotoGP / Son dakika
3s

Rossi, Dovizioso'nun Ducati'den ayrılması karşısında şaşkın

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!

59dk
2
Formula 1

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

22dk
3
Formula 1

Hamilton, yarıştaki performansları karşısında afallamış

18dk
4
Formula 1

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!

55dk
5
Formula 1

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!
MOTOGP

Misano MotoGP yarışları seyircili olacak!

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!
MOTOGP

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!
MOTOGP

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

Rossi, Dovizioso'nun Ducati'den ayrılması karşısında şaşkın
MOTOGP

Rossi, Dovizioso'nun Ducati'den ayrılması karşısında şaşkın

Red Bull Ring MotoGP: Isınma turlarının lideri Mir!
MOTOGP

Red Bull Ring MotoGP: Isınma turlarının lideri Mir!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.