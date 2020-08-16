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MotoGP / Yarış raporu

Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!

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Red Bull Ring MotoGP: Olaylarla dolu yarışı Dovizioso kazandı!
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 13:03

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, Red Bull Ring'de yapılan Avusturya yarışında damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta yağmur bekleniyordu ancak beklenen yağmur yarış boyunca gelmedi. Buna rağmen heyecan ve olaylarla dolu bir yarış vardı ve zafer, Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun oldu.

Ducati'nin, uzun düzlüklere sahip olan Red Bull Ring'de galibiyet mücadelesinde olması zaten beklenen bir şeydi, ancak yarışın ilk bölümünde çok heyecanlı bir mücadele vardı.

Pramac sürücüsü Jack Miller ve Ducati fabrika takımından Andrea Dovizioso, KTM sürücüsü Pol Espargaro ile üçlü bir mücadeleye giriştiler.

Suzuki sürücüleri Joan Mir ile Alex Rins de bu mücadeleye dahil oldu. Yamaha sürücüleri ise beklenenin aksine galibiyet mücadelesinde yer alamadı.

Ön bölümde bu mücadele sürerken, Johann Zarco ile Franco Morbidelli temas yaşadılar. Temasın etkisiyle motosikletler önce pist dışına, sonra da piste doğru savruldu. Büyük kazanın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış yeniden başladığında Suzuki ve Ducati sürücüleri galibiyet ile podyum mücadelesi için savaşmaya başladılar.

Bu sırada KTM'den Pol Espargaro ise lider götürdüğü yarışta büyük sorunlar yaşadı. Önce pist üstünde hatalar yapan Espargaro, daha sonrasında üçüncü virajda dışarı taştıktan sonra KTM Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira ile çarpıştı ve yarış dışı kaldı.

Alex Rins, güzel bir atakla Dovizioso'dan liderliği aldı ancak geçtikten saniyeler sonra yerde kalarak yarışa veda etti.

Sonrasında Dovizioso, Mir ve Miller'ın baskısına rağmen önde kalmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

İkinciliği ise, son turda son viraj öncesinde Miller'ı geçen Mir kazandı ve kariyerinin ilk podyumunu kazanmış oldu.

Podyumu ise uzun süre yarışı lider götüren Miller tamamladı.

Son yarışın galibi Brad Binder, kırmızı bayraktan sonra iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek iyi puanlar aldı. 

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi, Zarco ve Morbidelli'nin piste fırlayan motosikletinden saniye farkıyla kurtuldu. Ölümden dönen İtalyan sürücü, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

LCR'den Takaaki Nakagami altıncı olurken, Danilo Petrucci yedinci ve bu hafta sonundan umduğunu alamayan Fabio Quartararo sekizinci oldu. Şampiyona lideri Quartararo, kırmızı bayraktan önce hata yaptı ve pist dışına taşarak gridin en gerisine düştü.

İlk onu Iker Lecuona ile kırmızı bayrak sonrası gerileyen Maverick Vinales tamamladı. İspanyol sürücü, bir noktada son sıraya düştü ancak 10. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Aprilia için zorlu geçen hafta sonunda Aleix Espargaro 11. olurken, Bradley Smith 13. oldu.

Bu hafta sonu sakatlığı yüzünden yarışamayan Francesco Bagnaia'nın Pramac'taki yerini alan Michele Pirro ise 12. sırada yer aldı.

Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez 14. olurken, Cal Crutchlow 15., Tito Rabat 16. ve Stefan Bradl 17. oldu.

MotoGP'de sezon, gelecek hafta sonu yine Avusturya'da yapılacak ikinci yarışla devam edecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 -    
2 Spain Joan Mir Suzuki 20 1.377 1.377 1.377
3 Australia Jack Miller Ducati 20 1.549 1.549 0.172
4 South Africa Brad Binder KTM 20 5.526 5.526 3.977
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 5.837 5.837 0.311
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 6.403 6.403 0.566
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 12.498 12.498 6.095
8 France Fabio Quartararo Yamaha 20 12.534 12.534 0.036
9 Spain Iker Lecuona KTM 20 14.117 14.117 1.583
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 20 15.276 15.276 1.159
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 17.772 17.772 2.496
12 Italy Michele Pirro Ducati 20 23.271 23.271 5.499
13 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 20 24.868 24.868 1.597
14 Spain Alex Marquez Honda 20 24.943 24.943 0.075
15 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 20 27.435 27.435 2.492
16 Spain Tito Rabat Ducati 20 28.502 28.502 1.067
17 Germany Stefan Bradl Honda 20 28.609 28.609 0.107
  Spain Alex Rins Suzuki 10      
  Spain Pol Espargaro KTM 8      
  Portugal Miguel Oliveira KTM 8      
  Italy Franco Morbidelli Yamaha 0      
  France Johann Zarco Ducati 0      
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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