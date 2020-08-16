Marquez, Steiermark GP'yi de kaçıracak!

Marquez, geçtiğimiz ay Jerez'de gerçekleştirilen 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışında kolunu kırdı ve ertesi salı günü ameliyat edildi.

Sonrasında Jerez'deki ikinci yarışta piste çıkmaya çalışan Marquez, kolundaki acı ve şişlikten ötürü geri dönemedi.

O yarışa katılmak için yaptığı çalışmalar ve koluna binen yük, titanyum plakanın zayıflamasına yol açtı ve evde pencereyi açmaya çalışırken bu plaka tamamen kırıldı. Sonrasında ikinci kez ameliyat oldu.

İkinci ameliyat nedeniyle hem Çek Cumhuriyeti hem de Avusturya GP'lerinde piste çıkamadı ve gelecek hafta sonu yapılacak ikinci Avusturya yarışında da yer alamayacak.

Avusturya GP'nin ardından açıklama yayınlayan Honda, Marquez'in ikinci Red Bull Ring yarışına katılmayacağını doğruladı. Yerini yine Stefan Bradl alacak.

Bu, Marquez'in en erken San Marino GP'de dönebileceği anlamına geliyor.

Şu anda Fabio Quartararo şampiyonada 67 puanla ilk sırada yer alıyor.