Misano MotoGP: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo zorlandı

Cuma günü öğleden sonra yapılması planlanan 45 dakikalık ikinci antrenman seansından hemen önce pisti sağanak yağmur vurdu ve pistin tamamen ıslanması, yağmurun da ara ara devam etmesi nedeniyle sabahki derecelerde gelişim görülmedi.

Hafta sonu boyunca hava durumunun nasıl olacağı belirsiz ve ikinci seansın başında sürücüler, hemen piste çıkarak sürüş yaptılar.

Yağmurlu havaları seven isimlerin başında gelen Iker Lecuona, 1:50.567'lik zaman turuyla ilk dakikalarda liderliğe çıkmayı başardı. Fakat Tech3 KTM sürücüsü bitime 12 dakika kala ilk virajda sert bir kaza yaptı ve olay yerinden sekerek uzaklaştı.

Seans içerisinde sürücüler, ıslak zemine giderek daha fazla adapte oldular ve dereceler son anlara kadar gelişti.

Bitime 20 dakikadan az bir süre kala Ducati sürücüsü Jack Miller, 1:42.885 yaparak zaman tablosunda zirveye çıktı.

Bu tur, takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın 1:42.858 yaptığı ve zaman tablosunda en tepeye çıktığı son beş dakikaya kadar ilk sırada kaldı.

Aragon GP'nin galibi, daha sonra bu dereceyi 1:42.657'ye çekti. Fakat Zarco, son bölümde daha fazla tempo buldu ve 1:42.097 yaparak seansı lider tamamladı.

Bagnaia, 1:42.650'lik turuyla ikinci olurken, Miller son anlarda 1:42.719 yaptı ve üçüncü oldu. Ducati böylelikle ıslak zemindeki seansı 1-2-3 şeklinde tamamladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu üçlünün hemen ardında dördüncü olurken, ıslak zeminde genellikle hızlı olan Marc Marquez beşinci oldu.

KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Miguel Oliveira 1.1 saniye geride altıncı olurken, Tech KTM'den Danilo Petrucci yedinci oldu.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:43.629'luk zaman turuyla beraber sekizinci olurken, Lecuona kazaya rağmen dokuzuncu ve Alex Marquez onuncu oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Franco Morbidelli 1:43.844'lük zaman turuyla seansı ancak 13. sırada tamamlarken, Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo yağmurda yine zorluk çekti.

Fransız sürücü, bu yıl ıslak zeminde epey zorlanıyordu ve cuma günkü seanslarda da gerilerde kaldı. Quartararo, ikinci seansı 2.1 saniye geride ancak 18. sırada tamamlarken, hemen önünde eski takım arkadaşı ve ilk seansın lideri Maverick Vinales yer aldı.

Petronas SRT'den Valentino Rossi, 16. olup en iyi ikinci Yamaha sürücüsü oldu. Diğer tarafta, hafta sonu Petronas SRT ile ilk yarışına çıkan Andrea Dovizioso kendisine 21. sırada yer buldu.

İkinci antrenman sonucu: