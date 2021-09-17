Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

SRT, Ağustos ayında 2015'ten beri mevcut olan programı sonlandıracağını ve MotoGP'nin her üç sınıfından da ayrılacağını açıkladı. SRT, 2015'te Moto3, 2017'de Moto2 ve 2019'da MotoGP takımlarını kurmuştu.

Bu karar, isim sponsoru Petronas'ın, sezon sonunda takımla yollarını ayıracağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

2020 yılında Franco Morbidelli ile şampiyona ikincisi olan ve geçen yıl Morbidelli&Fabio Quartararo ikilisiyle altı yarış kazanan SRT, 2022'den itibaren RNF Racing adını taşıyacak.

Takım, daha önce açıklandığı üzere yine Razlan Razali ve Johan Stigefelt tarafından yönetilecek ve Dorna Sports ile yapılan yeni anlaşma kapsamında en az 2026 sonuna kadar MotoGP'de kalacak.

Sponsorlar, sürücü kadrosu ve Yamaha ile yapılan yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Fakat koltukların birinde, fabrika takımıyla anlaşması bulunan ve güncel motosikletle yarışacak olan Andrea Dovizioso oturacak.

Razali, "Bizim için çalkantılı bir dönem oldu. Son aylarda, yeni ve daha güçlü bir MotoGP takımı olarak her şeye baştan başlamak, yeniden markalaşmak ve yeni bir oluşum kurmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Carmelo'ya [Ezpeleta, Dorna CEO'su] yenilenmiş bir ekiple bu ikinci bölüme başlama ve önümüzdeki beş yıl boyunca MotoGP'nin birinci sınıfında yarışma konusunda bana duyduğu güven ve inançtan ötürü minnettarım."

"Önümüzdeki sezon RNF MotoGP Racing adı altında yeniden markalaşan takımımızla beraber, daha önce başarısı kanıtlamış planımızı sürdürüyor olacağız."

“Beklentiler yüksek olacak ve bunları karşılamak için çok çaba göstereceğiz."

"Kazandığımız deneyimle ve geçmişte kazandığımız pek çok başarıyla, 2022 sezonunu daha da güçlü bir takım olmayı bekliyoruz." dedi.

Moto3 sürücüsü Darryn Binder'ın gelecek sezon "B versiyon" Yamaha ile Dovizioso'nun RNF MotoGP Racing'deki takım arkadaşı olması bekleniyor.

İtalyan WithU şirketinin takıma isim sponsoru olacağı düşünülüyordu ancak bu haberler henüz doğrulanmadı.