Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

COVID-19 pandemisi sebebiyle, tüm sezon öncesi testlerinin Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı ve sezonun ilk 2 turu aynı pistte düzenlenmeden önce, sürücülerin motosikletlerini test etmesi için sadece 5 günleri olacak.

Sadece KTM ve Aprilia 2021 için tamamen yeni motosikletler tasarlayabildi ve COVID kaynaklı maliyet kısıtlamaları sebebiyle; Ducati, Yamaha, Suzuki ve Honda'nın 2020 motorlarını bu sezon da kullanması gerekecek.

Bunun sonucunda ise, Pazar günü Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo sonrasında günün en hızlı 2. ismi olan Miller'in kullandığı GP21 de, geçen seneki motosiklete kıyasla pek farklı değil ve bu da Ducati'nin, Katar'da tur süresi kazanabilmek adına en ince ayrıntıya kadar inmesi gerektiği manasına geliyor.

Test programının ortasında 2 günlük bir ara olmasının kendi programını etkileyip etkilemediği sorulduğunda Miller, "Evet, çok şükür henüz yarış sürüşlerime geçmedim."

"Birkaç gün ara vermek, vücudumun toparlanabilmesi ve yeniden ritim yakalayabilmesi adına güzel olacak. Elbette farklı bir durum, ama özellikle çaylaklar için iyi bir fırsat. Hem pistte günlerce sürüş yapabiliyorlar hem de sonrasında aynı pistte yarışacaklar."

"Onlara yardımı dokunacak, fakat bizim açımızdan; daha önce burada olduğumuz için kendi etrafımızda dönmek gibi. Motosikletin en ince detaylarına kadar iniyoruz ve neyi geliştirip neyi geliştiremeyeceğimizi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ducati'nin GP21'de yaptığı en büyük değişiklik, motosikletin aerodinami konsepti üzerine oldu. Miller, Pazar gününün çoğunluğunu yeni konsepti denemekle geçirdi. Miller yeni konsept sayesinde motosikletin biraz daha stabilite kazandığını söylese de, önceki haline kıyasla pek bir değişiklik yaratmadığını belirtti.

Miller şunları söyledi: "Evet, bugünün çoğunluğunu yeni parçayla geçirdim ve eskisiyle arka arkaya denedim. Konsept konusunda çok olumlu düşünüyorum. Biraz daha inceleyip üstünde daha fazla gelişim gösterip gösteremeyeceklerine bakmaları gerek, böylece sezona hangisiyle başlayacağımıza karar vereceğiz."

"Fakat gidişatından memnunum. Hiç hız kaybetmedik, yani bu olumlu bir şey. Geçen seneninkine çok benziyor, o yüzden ortada pek garip bir durum yok. Belki motosiklet biraz daha denge kazanmıştır, o kadar."

GP21 geçen seneki motosiklete kıyasla çok farklı olmasa da Miller, Ducati'nin sezon arasında gösterdiği çabayı takdir etti: "İşimiz henüz bitmedi, burada 3 gün daha test yürüteceğiz. Dolayısıyla aynı pistin etrafında 3 gün daha sürerek neleri değiştirebileceğimize bakacağız."

"Her neyse, kısıtlamalara rağmen takımın yapabildikleri konusunda memnunum. Mükemmel bir iş çıkardılar ve GP 2021'le yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fakat burada her zaman yakın geçiyor. Katar motosikletlerin iyi çalıştığı pistlerden biri ve yarı öncesinde 5 gün boyunca burada test yaptığımızdan, bu sene her zamankinden daha yakın olacak."